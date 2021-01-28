خناقة بين علاء مبارك وأحد متابعيه بسبب 25 يناير: عاوزهم شهداء بالعافية

نشبت مشادة بين علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مع أحد متابعيه على «تويتر»، يدعى «عادل فودة»، بسبب ثورة 25 يناير، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، وذلك على موقع التغريدات والتدوينات القصيرة، بعدما عقب الأول على تعليق الشاب: «للأسف أنت عارف الحقيقة بس بتحاول تعرفنا إنك مش عارف وإن الحاج كويس، وتقي وكان بيأمر بتصنيع سبح، يابا السكوت من ذهب وخلينا ساكتين إحنا كمان».

إلغاء العقوبات وتجميد الأموال

وجاء ذلك ردًا على منشور كتبه علاء مبارك في ديسمبر الماضي، تعقيبًا على الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بإلغاء العقوبات وتجميد الأموال، التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي، على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ، حيث كتب نجل مبارك: «قال الله جل في علاه ؛ «وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» الحمد والشكر لله . اللهم أغفر لأبي وأرحمه وأعف عنه واجعله فى جنتك آمنا مطمئنا يارب».

ورد علاء مبارك، على ما كتبه الشاب «عادل فودة»، قائلًا: «واضح أنه زعلان عشان موضوع الشهداء هو عايزهم شهداء بالعافية وزعل عشان بنقول نترك موضوع الشهيد للمولى عز وجل هو الذي يحدد من يستحق أن يكون شهيدا، وربنا يرحم ويغفر للجميع»، ليرد الشاب فودة، بنشر فيديو عن شهداء 25 يناير.

محكمة العدل الأوروبية

ولم تكن هذه المشادة هي الأولى لنجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، مع أحد متابعيه بشأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، بإلغاء العقوبات وتجميد الأموال، التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي، على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ، والذي صدر في ديسمبر الماضي.