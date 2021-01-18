علاء مبارك ينشر فيديو قديما لوالدته: اللهم احفظها وأدم عليها نعمة الصحة

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فيديو عن والدته سوزان مبارك، أثناء لقاء تليفزيوني لها، وهي تتحدث عن دورها في العمل المجتمعي ودعم السيدات والقضايا المختلفة سواء على مستوى مصر أو أفريقيا، وعلق على الفيديو: «اللهم احفظها وادم عليها نعمة الصحة والعافية».

مقابلة إعلامية

وتناول الفيديو مقابلة إعلامية قديمة لسوزان مبارك، يعود إلى أكثر من 10 سنوات مضت، حيث أجابت خلال المقابلة، على سؤال «ما هو دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مكافحة السرطان في العالم النامي؟»، قائلة: «هي التكنولوجيا، إنّها استخدام الأساليب والعلوم والتكنولوجيا الجديدة، ليس فقط لاكتشاف طرق جديدة ولكن للمساعدة، كنا نتحدث عن الأشعة، وتوفير البنية التحتية ومساعدة البلاد النامية في الحصول على البنية التحتية، حيث يمكنهم العمل على التدريب مع المتخصصين، وهو أمر في غاية الأهمية، ويجب أن يكون هناك المزيد من التعاون مع الدول النامية للتأكد من وجود البنية التحتية والتكنولوجيا، لأنه يجب مشاركة التكنولوجيا، ويجب أن تصل التكنولوجيا إلى المحتاجين وهذا سيحدث على أوسع نطاق في المستقبل القريب».

اللهم احفظها وادم عليها نعمة الصحة والعافية . https://t.co/7OKx8dJDLN — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 17, 2021

وأضافت سوازن خلال المقابلة، أنّه بحكم موقعها في المجتمع، فهي تتمتع بامتياز لتتمكن من الوصول إلى منظمات ومؤسسات مختلفة لخدمة شعب مصر: «أعتقد أنّه مع التحديات التي تواجهها البلاد في الوقت الحاضر، فأنا في موقع مسؤولية».

تعليم الفتيات

وردًا على سؤال «هل يجب على السيدات الأوائل استخدام مواقعهن للمشاركة في دفع الوعي»، قائلة: «أعتقد أنّه إذا نظرت حولك، ستجد أنّ جميع السيدات الأوائل لديهن سبب، فكل سيدة أولى تختار المجال الذي تهتم به والمجال الذي تشعر أنّها تستطيع إحداث فارق فيه، ووفقًا لأولويات واحتياجات مجتمعها، وأنا التقيت السيدات الأوائل من جميع أنحاء العالم، وأعمل مع السيدات الأوائل في أفريقيا ولدينا تحالف، والجميع يدعم المساعدات التي تقدم لتعليم الفتيات، وكذلك حملة مكافحة الملاريا والعديد من أنواع المشاكل الصحية المختلفة».