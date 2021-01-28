البابا يتحدث لأول مرة عن كاهن يطالب بعزله: هربان ونهايته قربت (فيديو)

تداول عدد من الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يتحدث فيها لأول مرة عن القس مرقوريوس صموئيل، راعي كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بمنطقة القلج في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الذي يطالب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعزل البابا تواضروس من على الكرسي البابوي.

البابا: الكاهن شايف نفسه حاجة عظيمة

وقال البابا في مقطع الفيديو ردا على سؤال أحد الشباب القبطي في لقاء حمل عنوان «99 دقيقة للبابا مع الشباب على السوشيال ميديا»، إن الكاهن -الذي لم يذكر اسمه- دأب على أن يكون لسانه غير نقي، و«اتكلم كلام كثير، وشاف نفسه حاجة عظيمة، وبدأ ينادي بكل شيء، ومفيش حد بيسمعه ولا يعبره خالص، لأن الكنيسة منظمة وفيها مجمع مقدس ولجان وإدارة، والدنيا مش سايبة، وهو بيتكلم وبيصدق نفسه، وهو هربان للأسف الشديد وبعيد عن بيته ومختفي، وربما في حد بيساعده، ولكن الكذب مالهوش رجلين، وما خفي إلا وهيظهر، وهيستمر كده فترة لغاية ما يقع، ومن ناحية الكنيسة مطولين بالنا جدا، ولكن لكل شيء نهاية، والنهاية قربت».

رابط الفيديو:

والقس مرقوريوس صموئيل، تم رسامته كاهنا في 4 أغسطس 1996م، ويصنفه بعض الأقباط على أنه من التيار المتشدد داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو لا يترك قضية إلا ويسعى للإدلاء برأيه ومهاجمة البابا تواضروس الثاني، وقد طالب بعض الأقباط في منشورات على فيس بوك، بمحاسبة المجمع المقدس والكنيسة لهذا الكاهن.

البابا يواصل لقاءاته مع أساقفة الكنيسة

من جهة أخرى واصل البابا تواضروس الثاني، لقاءاته المنفردة مع أساقفة ومطارنة الكنيسة، لمتابعة الخدمة بالإيبارشيات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث التقى البابا مؤخرا داخل المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص بمحافظة قنا، كما التقى البابا تواضروس الثاني مع الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، و الأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا.