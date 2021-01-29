التموين تحدد بيانات الحصول على ترخيص مخبز.. الخدمة مجانية

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل الحصول على الموافقة لترخيص إقامة مخبز، سواء كان «بلدى أو أفرنجى، أو سیاحى»، وذلك وفقا للقانون، ويرصد التقرير التالي شروط التقديم على الترخيص والبيانات المطلوبة:

بیانات مقدم الطلب

- اسم مقدم الطلب

- رقم البطاقة الشخصیة أو العائلیة، والرقم القومى، بالاضافة إلي محل الإقامة

- عنوان المخبز المراد إنشائه ويتم ذكر القسم التابع له مقدم الطلب، والحى والمدینة والمركز أو القریة

- تحديد نوع المخبز بلدى أو أفرنجى أو سیاحى

- تاریخ تقدیم الطلب

- توقیع مقدم الطلب

كما تعلن كل الاشتراطات الفنی بإنشاء المخبز من قبل الحى والإدارات التموینیة التابع لھا مقدم الطلب فى مكان واضح بالحى.

القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة

وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998، فى شأن تبسیط إجراءات حصول المواطنین على الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة طلب الموافقة على الترخیص بإقامة مخبز بلدى إفرنجى، أو سیاحى، وذلك بمدیریات التموین والتجارة الداخلیة بالمحافظات، كما تلتزم الجھات الإدارية المعنیة بتقدیـــم الخدمة كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم والإدارة ووزارة التضامن الاجتماعى، وقطاع التموین والمحافظات، من تحدید المستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات الزمنیة المحددة لإنجازھا، أو الإعلان عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا، وأى مخالفة ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى :

أولا: المستندات والأوراق المطلوبة

- صورة تحقیق الشخصیة بعد الاطلاع على الأصل

- صحیفة الحالة الجنائیة

- ما یفید ملكیة الأرض المقام علیھا المخبز أوعقد إیجار موثق

- خطاب یفید موافقة إدارة شئون البیئة

- الشھادات الصحیة للعاملین المزمع عملھم بالمخبز

- صورة البطاقة الضریبیة بعد الاطلاع على الأصل

- صورة السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل

- خطاب التأمینات الاجتماعیة للتامین على الافراد المزمع عملھم بالمخبز

- خطاب تشغیل عمال المخابز من مدیریة القوى العاملة والھجرة التابع لھا

ثانیا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :

تقدم الخدمة مجانا .