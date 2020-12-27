«تطوير وتسجيل وإنشاء».. «التموين» تكشف عن إنجازاتها في 2020

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصاد نتاج عملها خلال 2020، موضحة أنّه فيما يخص خطة التطوير، استهدفت الوزارة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية من إجمالي مكاتبها التي تملكها، وعددها 1412 مكتبا تموينيا، وجرى الانتهاء من تطوير 280 مركزا في 26 محافظة، وجار استكمال أعمال التطوير في 20 مركز خدمي تنتهي بنهاية فبراير 2021 ليصبح عدد المراكز المطورة 300 مركز خدمة.

وأشارت الوزارة إلى أنّه مستهدف استكمال المشروع بنهاية يونيو 2022، في ضوء ما يتاح من اعتمادات بموازنة العامة المالي 2021 - 2022.

افتتاح فروع جديدة لمكاتب السجل التجاري

وأكدت الوزارة أنّها أنشأت فروعا جديدة لمكاتب السجل التجاري في محافظات القاهرة، والغربية، والاسكندرية، والوادي الجديد.

وفيما يخص العلامات التجارية والنماذج الصناعية، أكدت الوزارة أنّ العلامات التجارية فيما يخص الطللبات المحلية التي قدمت لها من 2017 حتى 2020 بلغ عددها 7659 طلبا، فيما وصل إجمالي العلامات التجارية المحلية المسجلة من 2017 حتى سبتمبر 2020 نحو 26327 طلبا.

وفيما يخص النماذج الصناعية، أكدت الوزارة أنّ عدد الطلبات المحلية المقدمة من 2017 حتى سبتمبر 2020 بلغ ،76529 فيما وصل عدد العلامات التجارية المحلية المسجلة من 2017 حتى سبتمبر 2020 نحو 2755 علامة جديدة.

خدمات البطاقة التموينية الإلكترونية

وفي نظام خدمات البطاقة التموينية الإلكترونية، واكبت عملية تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة، منظومة لتبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية المؤداة، من خلال منظومة التحول الرقمي في البطاقات التموينية، وجرى إنشاء برنامج إدارة البطاقات لتسجيل طلبات المواطنين من خلال المكاتب التموينية، والتعاون مع وزارة الاتصالات في إصدار بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى إتاحة الخدمات التموينية على موقع دعم مصر، تسهيلا على المواطن في تقديم الخدمة دون الذهاب إلى مكتب التموين.

وجرى تفعيل خدمة الاستعلام لقطاع البنوك من شهر فبراير من العام الحالي، واستخدام الخدمة بفاعلية ودخول العديد من البنوك والتي وصل عددها لـ21 بنكا، بإجمالي عدد معاملات وصل إلى 3212 وعائد مليون و721 ألفا و683 جنيها.

وتابعت الوزارة أنّه فيما يخص شبكة توزيع الخبر والتموين، وهو الدور الرئيسي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عملت على رفع كفاءة شبكات التوزيع التابعة للوزارة الثابتة والمتحركة، لضمان سهولة حصول المواطن على السلع والخدمات التي تقدمها الوزارة، من خلال إدارتها لـ40 ألف منفذ تمويني، فضلا عن تطوير 61 مجمعا استهلاكيا خلال عام 2020، وجار تطوير 10 مجمعات من المستهدف إنجازها خلال خطة العام المقبل، واستهداف تطوير 47 مجمعا خلال خطة العام المالي الجديد، لتصل تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية إلى 34.2 مليون جنيه خلال 2020م.