تعرف على شروط عودة المحذوفين من بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروطا لعودة المحذوفين من بطاقة التموين، وحرصا من الوزارة على وصول العم لمستحقيه، تلقت العديد من شكاوى المواطنين المحذوفين من بطاقة التموين، وتم فحص كل الشكاوى، ووضعت الوزارة شروط لعودة هؤلاء المحذوفين، على النحو التالي:

- ألا يزيد استهلاك الكهرباء على 100 كيلو وات شهريًا.

- لا يزيد استهلاك فاتورة الهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًا.

- ألا يكون الأبناء مُدرجين بمدارس دولية أو خاصة، وأن تتجاوز مصاريف الابن في المدرسة 30 ألف جنيه.

- لا يمتلك الفرد سيارة موديل 2014 أو أحدث من ذلك، أو أن يكون صاحب البطاقة من أصحاب الوظائف العليا في الدولة، إذا توافرت في المتقدم هذه الشروط، فمن حقه أن يتقدم لاستخراج بطاقة تموينية جديدة له، وأن يتقدم بالمستندات الآتية:

- إجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ.

- برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري.

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

- شهادة من المرور تفيد بأنه لا يمتلك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة.

- ايصال استهلاك كهرباء لا يتعدى 1000 جنيه.

- استهلاك فاتورة محمول، وإحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.

- تظلمات الحيازة الزراعية، وتقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

- شهادة من المدرسة التي فيها أولاده توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة.

- شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة.

- شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا.