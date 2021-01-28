الاستخبارات العسكرية العراقية: تدمير 3 أوكار للإرهابيين في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم، عن نتائج عملياتها في الأنبار وكركوك، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وقالت مديرية الاستخبارات، في بيان، إنه على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت مجموعات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وفوج استخبارات الفرقة واللواء الأول من ضبط أحزمة ناسفة ومتفجرات وعبوات ناسفة.

وأضافت الاستخبارات العسكرية، أن مجموعات شعبة الاستخبارات العسكرية في اللواء 45 بالمقر المتقدم ل‍قيادة عمليات كركوك تمكنت من تدمير 3 أوكار بينها وكراً لما يسمى بـ «والي كركوك» التابع لتنظيم «داعش» الإرهابي في وادي الشاي «أحد وديان العراق ويقع في جنوب محافظة (كركوك) شمال العراق».

وأشارت مديرية الاستخبارات، إلى تمكن مجموعات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة 40 من إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات ينتحل صفة منتسب في قسم مكافحة المخدرات ويرتدي الزي العسكري لتضليل الأجهزة الأمنية، حيث قام بنقل المخدرات وتوزيعها من الرطبة إلى الرمادي، وتم نصب كمين محكم قرب الجسر الياباني ب‍الرمادي والقبض عليه.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تنفيذ قوة مشتركة من اللواء 45 بالجيش العراقي وجهاز المخابرات الوطني عملية أمنية استباقية مُباغتة في المناطق الوعرة جنوب كركوك.

وأوضحت خلية الإعلام، ان العملية تهدف إلى حرمان عناصر «داعش» الإرهابي، من إيجاد أي موطئ قدم في المنطقة أو المناطق القريبة الأخرى.