أجواء غائمة بالبر الشرقي للقناة وانخفاض حاد في درجات الحرارة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء تقلبات مناخية ما بين صحوة وغائمة، مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة أوقات المساء وخصوصا على المناطق الصحراوية بوسط سيناء والمناطق الساحلية فى بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح.

فيما تختفى شمس النهار فى بعض الآحياء بسبب الغيوم المارة بسماء المنطقة، وذلك بالتزامن مع هبوب رياح شمالية شرقية مما ينذر هذا بأحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق بالمحافظة،حيث ناشد المسئولينالأهالي عدم الالقتراب من أعمدة الإنارة.

وكان الطريق الدولى بين العريش والشيخ زويد تم إغلاقه لنحو 3 ساعات مطلع النهار، بسبب الشبورة المائية، والمخاوف من حدوث حوادث بسبب عدم الرؤيا التامة على الطريق العام، وكذا طريق العريش بئر العبد القنطرة شرق، وطريق الحفن نخل الحسنة القسيمة وصدر الحيطان بوسط سيناء.

قال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، إن المدينة مستعدة بشكل تام لآى أحتمالات سواء هبوب الرياح الرملية أو سقوط أمطار، وأن طريق مجرى الوادى تم إخلاءه من الزراعات الكبيرة ومنع أى أنشاءات به حتى لا يعيق هذا مجرى السيل فى حال قدومه من مناطق وسط سيناء.

وأوضح رئيس مجلس المدينة أن هناك تنسيق كامل بين شركة المياه والصرف الصحى ومجلس المدينة لآستخدام المعدات الثقيلة وسيارات الشفط حال تراكم المياه أو وجود سيول مائية.

بدورها أكدت محافظة شمال سيناء، أن هناك تنسيق كامل بين غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن والآحياء بشكل دورى، ولم تتلق طوارئ المحافظة أى أستغاثات أو شكاوى من المواطنيين حتى اللحظات.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد طالب المواطنيين مسبقا عدم الآقتراب من أعمدة الآنارة حال سقوط أمطار، تجنبا لآء ماس كهربائى محتمل فى الآعمدة الكهربائية بسبب تلامس المياه والآسلاك الكهربائية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإبلاغ للجهات المسؤلة فورا حال وجود أى مشكلات تعوق حركة المواطنين أو تنقلهم فى مدن المحافظة.