أسعار الأسمنت اليوم الخميس 28 يناير 2021: تراجع 5 جنيهات
كتب:
جهاد الطويل
11:26 ص | الخميس 28 يناير 2021
أسعار الاسمنت
سجلت أسعار الأسمنت تراجعا طفيفا بقيمة 5 جنيهات اليوم الخميس 28 يناير 2021، بالمقارنة بالأسبوع الماضي.
أسعار الأسمنت اليوم الخميس
العربية للأسمنت المسلح: يباع بـ760 جنيها.
أسمنت النصر: يباع بـ740 جنيها.
أسمنت المهندس: يباع بـ738 جنيها.
أسمنت الفهد: يباع بـ710 جنيها.
أسمنت المنيا: يباع بـ720 جنيها.
أسمنت الصخرة: يباع بـ708 جنيها.
أسمنت وداي النيل: يباع بـ720 جنيها.
أسمنت السويس: يباع بـ730 جنيها.
أسمنت حلوان: يباع بـ735 جنيها.
أسمنت لافارج: يباع بـ720 جنيها.
أسمنت سينا: يباع بـ710 جنيها.
الأسمنت الأبيض
الأبيض العادة: يباع بـ2500 جنيها.
سوبر سينا: يباع بـ2450 جنيها.
رويال العادة: يباع بـ2380 جنيها.
الواحة الأبيض: يباع بـ2420 جنيها.
الأسمنت المخلوط
آية وان: يباع بـ600 جنيها.
العمران: يباع بـ615 جنيها.
الواحة: يباع بـ635 جنيها.
السويدى التشطيبات: يباع بـ650 جنيها.
الأسمنت المقاوم
مقاوم الأسمنت: يباع بـ785 جنيها.
أسيك سي وتر: يباع بـ740 جنيها.
السويدي: يباع بـ770 جنيها.
السهم: يباع بـ755 جنيها.