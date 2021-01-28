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أسعار الأسمنت اليوم الخميس 28 يناير 2021: تراجع 5 جنيهات

كتب:

جهاد الطويل
11:26 ص | الخميس 28 يناير 2021
أسعار الاسمنت

أسعار الاسمنت

سجلت أسعار الأسمنت تراجعا طفيفا بقيمة 5 جنيهات اليوم الخميس 28 يناير 2021، بالمقارنة بالأسبوع الماضي.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

العربية للأسمنت المسلح: يباع بـ760 جنيها.

أسمنت النصر: يباع بـ740 جنيها.

أسمنت المهندس: يباع بـ738 جنيها.

أسمنت الفهد: يباع بـ710 جنيها.

أسمنت المنيا: يباع بـ720 جنيها.

أسمنت الصخرة: يباع بـ708 جنيها.

أسمنت وداي النيل: يباع بـ720 جنيها.

أسمنت السويس: يباع بـ730 جنيها.

أسمنت حلوان: يباع بـ735 جنيها.

أسمنت لافارج: يباع بـ720 جنيها.

أسمنت سينا: يباع بـ710 جنيها.

الأسمنت الأبيض

الأبيض العادة: يباع بـ2500 جنيها.

سوبر سينا: يباع بـ2450 جنيها.

رويال العادة: يباع بـ2380 جنيها.

الواحة الأبيض: يباع بـ2420 جنيها.

الأسمنت المخلوط

آية وان: يباع بـ600 جنيها.

العمران: يباع بـ615 جنيها.

الواحة: يباع بـ635 جنيها.

السويدى التشطيبات: يباع بـ650 جنيها.

الأسمنت المقاوم

مقاوم الأسمنت: يباع بـ785 جنيها.

أسيك سي وتر: يباع بـ740 جنيها.

السويدي: يباع بـ770 جنيها.

السهم: يباع بـ755 جنيها.

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