أسقف ببا يعلن تخصيص الأرض لإنشاء كنيسة الفشن الجديدة

أعلنت مطرانية ببا والفشن وسمسطا، اليوم الخميس، عن زيارة الأنبا اسطفانونس أسقف المطرانية، لقداسة البابا تواضرواس الثاني بالمقر البابوي في القاهرة، لمناقشة بعض الأمور الإدارية والرعوية.

وقال الأنبا اسطفانونس، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إن اللقاء تناول مناقشة الأمور الإدارية والرعوية، وقدم قداسة البابا تواضروس التهنئة وبارك تخصيص قطعة ارض بمدينة الفشن الجديدة بطريق أسيوط الغربي بمدينة الفشن الجديدة لأنشاء كنيسة عليها.

وأضاف الأنبا اسطفانونس: إن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت علي تخصيص قطعة ارض علي مساحة 2295 متر مربع بمدينة الفشن الجديدة لإقامة كنيسة عليها، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان ومحافظ بني سويف والقيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة بني سويف علي التخصيص مشيدا بمناخ الوحدة الوطنية الذي تعيشه بلادنا الحبيبة مصر في ظل قيادة سياسية تترجم أجواء المواطنة علي ارض الواقع فعليا .

وقال :" نصلي من اجل أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة ورئيسها وجيشها وشرطتها من كل سوء ويكلل الله جهود سيادة الرئيس للارتقاء ببلادنا الغالية مصر إلي مصاف الدول المتقدمة".

يذكرأنه تم إنشاء مدينة الفشن الجديدة وفقاً للقرار الجمهورى رقم 347 لسنة 2018 بتخصيص 18 ألف فدان ناحية بنى سويف على طريق أسيوط الغربى، وتستهدف الحكومة استقطاب 1.2 مليون مواطن للعيش بالمدينة.