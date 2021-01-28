20 فبراير بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، موعد انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م، وذلك يوم السبت الموافق 20 من فبراير القادم بجميع الكليات، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد بمعهد تكنولوجيا المعلومات iTi، بمقر الجامعة الجديد بحضور نواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أحمد عزيز علي ضرورة وضع خطة منظمة للعملية الامتحانية من خلال المتابعة المستمرة من قبل إدارة الجامعة و عمداء الكليات، بالإضافة إلى التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً علي صحة وسلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية بالجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف يتم البدء في إعلان الجداول ونشرها إلكترونياً علي موقع الجامعة و الكليات، إلى جانب تجهيز بوابات التعقيم علي المداخل الرئيسية بمقري الجامعة، وتوفير الكاشف الحراري لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول لأداء الاختبارات، وكذلك تجهيز اللجان وتطهيرها بشكل يومي بأدوات التعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع ضمان التهوية الجيدة للجان وتوفير كافة سبل الراحة والأمان داخلها، مضيفاً أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب باللجان وتنظيم المقاعد بحيث يراعي تحقيق التباعد فيما بينها، مع التنبيه علي ارتداء الكمامة الطبية بشكل إجباري لجميع الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان.

وكان الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج قد اعلن عن فتح المدن الجامعية امام الطلبة والطالبات، اعتبارا من الاحد الموافق 14 فبراير القادم، وذلك نظرا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول اعتبارا من بوم السبت الموافق 20 من الشهر ذاته، مشيرا الى ان جداول الامتحانات الخاصة بالكليات المختلفة سوف تعلن لاحقا