تبدأ 28 فبراير.. مواعيد إجراء القرعة العلنية للأراضي بالشيخ زايد

ينتظر الكثير من المواطنين الراغبين في السكن بمدينة الشيخ زايد المشروعات التي يتم الإعلان عنها من جانب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سواء كانت شقق سكنية كاملة التشطيب أو أراضي يتم إتاحة البناء بها.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد في إجراء قرعة علنية لتسكين حائزي الأراضي، التي جرى تقنينها بالمنطقة الواقعة بالثورة الخضراء، على أن تجرى القرعة بدءا من الأحد الموافق 28 فبراير المقبل، وحتى الثلاثاء 9 مارس 2021، ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، الخاص بتوسعات المدينة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وأماكن قطع الأرضي التي من المقرر إجراء القرعة العلنية عليها، كالتالي:

موعد إجراء القرعة لقطع الأراضي

1- أراضي ذات مساحة أقل من 8 آلاف متر مربع

تجرى القرعة لقطع الأراضي ذات مساحة أقل من 8 آلاف متر مربع، يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس المقبل، وجاءت أرقام قطع الأراضي كالتالي: «38 – 44 – 58 – 63 – 95 – 120 – 152 – 265 – 279 – 492 – 757 – 791 – 794 – 795 – 796».

2- أراضي ذات مساحة 12 ألف متر مربع

بينما تجرى القرعة لقطع الأراضي ذات مساحة 12 ألف متر مربع، يوم الأحد الموافق 7 مارس المقبل، وجاءت أرقام قطع الأراضي كالتالي: «91/727 – 50 – 119 – 158 – 184 – 185 – 192 – 195 – 261 – 266 – 376 – 798 – 799 – 800 – 801 – 802 – 812»

3- أراضي ذات مساحة 17 ألف متر مربع

وتجرى القرعة لقطع الأراضي ذات مساحة 17 ألف متر مربع يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس المقبل، وجاءت أرقام القطع كالتالي: «17/756 – 157 – 262 – 490 - 491».

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه من المقرر إجراء جلسات القرعة العلنية في المواعيد المحدد للقطع السابق ذكرها بحديقة البيئة في الحي الثالث بالمجاورة الثالثة، في تمام الساعة 12 ظهرا، وعلى الراغبين في المشاركة في إجراءها التوجه لمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في الفترة من 14 حتى 25 فبراير المقبل، لاستكمال الإجراءات المطلوبة.