أبرز مشروعات الإسكان بمدينة الشيخ زايد.. تعرف عليها

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 5928 وحدة سكنية (247 عمارة) ضمن المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 912 وحدة سكنية (38عمارة) بالمرحلة الأولى للمشروع بالمحور المركزي بالمدينة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، تقريراً عن أهم مشروعات المدينة خلال العام الماضي 2020.

«الوطن» تستعرض خلال التقرير التالي أبرز المشروعات المختلفة بالمدينة بقطاعات الإسكان والخدمات والكهرباء والمرافق، وغيره من مرافق تم الإنتهاء منها وهي كالتالي:

1- تعد مدينة الشيخ زايد، من المدن الأكثر جذباً للاستثمار، نظراً لموقعها الجغرافى المتميز، والذى يتوسط العديد من المحاور والطرق الرئيسية، بجانب جودة مناخها لعدم وجود مناطق صناعية.

2 - تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية وأعمال المرافق وتنسيق الموقع لوحدات المرحلة الأولى من مشروع JANNA، كما بدأ تسليم الوحدات لحاجزيها، خلال شهر مايو 2020.

الجزار: تنفيذ 5928 وحدة سكنية بالمرحلتين الثانية والثالثة بمشروع «JANNA»

3 - جار تنفيذ أعمال المباني والتشطيبات الداخلية، وإسناد أعمال التغذية الكهربائية، وطرح أعمال تنسيق الموقع لعمارات المرحلة الثانية للمشروع.

قطاع الخدمات:

4 - تم وجارٍ الانتهاء من عدة مشروعات منها، تنفيذ مبنى حضانة بالمجاورة 2 بالحي الثالث، وبمدرسة النيل، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي المباني بالمدرسة بنسبة تنفيذ 87%، بتكلفة إجمالية 99 مليون جنيه.

5 - جاري الانتهاء من تنفيذ المولات التجارية، ومبني المطاعم بالمنطقة الترفيهية بطريق وصلة دهشور، ومجمع العيادات الخارجية بالمستشفي المركزي العام والذي تم افتتاحه خلال الاحتفالات باليوبيل الفضي للمدينة، وإنشاء وتركيب أول محطة لرصد ملوثات الهواء، وتنفيذ وتشغيل مشروع النقل الجماعي الداخلي الذي يتضمن 10 أتوبيسات حديثة.

6 - جارى تشغيل 5 أتوبيسات أخرى تشمل عدة خطوط داخل المدينة، وتنفيذ موقف انتظار الأتوبيس ومبنى الجراج بمشروع مواصلات مصر لـ 7 خطوط أتوبيس ذات جودة عالية تستخدم للنقل الجماعي بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وجاري الانتهاء من تنفيذ مبني الورش بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية، وتنفيذ المبنى الإداري الجديد لجهاز المدينة ومباني الجراج والحركة والأرشيف والمخازن.

قطاع المرافق:

7 - تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطي مياه شرب قطرى 500مم و700مم، بالطريق الدائري بالمدينة، والأعمال اللازمة لصرف مياه الأمطار والسيول بالطريق الموازى لطريق وصلة دهشور داخل المدينة، وشبكات المرافق لمشروع جنة (1) بالمحور المركزي، وجاري تنفيذ شبكات المرافق المغذية لمشروع جنة (2) بتوسعات المدينة، وأعمال شبكة الصرف لتخفيض منسوب المياه الأرضية بموقع عمارات دار مصر، المرحلة الثانية، بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بتكلفة 4 ملايين جنيه، وأعمال نقل وإحلال 1000م/ط من خط المياه الناقل قطر 900مم بنفس القطر خارج مشروع دار مصر المرحلة الثانية، بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وتنفيذ خط الإنحدار للصرف الصحي ومياه الأمطار بطول 500م.ط، أمام عمارات المستقبل بالحي الـ12 وربطه على شبكة الصرف العمومية.

قطاع الكهرباء:

8 - تم الانتهاء من تنفيذ أعمال توريد وتركيب المصاعد لعمارات مشروع (دار مصر) بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى بتكلفة 9 ملايين جنيه، والانتهاء من تنفيذ شبكة التغذية الكهربائية لطريق وصلة دهشور من مدخل 4 إلى مدخل 5 بتكلفة 19 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال شبكة التغذية الكهربائية لمشروع جنة بالمرحلة الأولى بالمحور المركزي، وأعمال استكمال شبكة كهرباء الحى الـ16 بتكلفة 23 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة كهرباء المحور المركزي القطاع الأول بنسبة إنجاز وصلت 95%، وأعمال شبكة كهرباء واتصالات الحي الـ7 بنسبة إنجاز وصلت 90%، وأعمال شبكة إنارة مشروع العاملين بالخارج بمشروع بيت الوطن بنسبة إنجاز وصلت 75%، وأعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضي الأكثر تميزاً بتكلفة 7.4مليون جنيه، وبنسبة إنجاز وصلت 15% .

وفى قطاع الطرق، أشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال المرمات «الطبقة الأسفلتية»، وممرات المشاة، واستكمال البردورات أمام قطع الأراضي بالحي التاسع بالكامل بتكلفة 46 مليون جنيه، وجارى تنفيذ أعمال تطوير الطرق وتنسيق الموقع بالحي الأول بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 65%، وجار تنفيذ طريق الريفيرا بتوسعات المدينة بطول 3 كم، والذي يبدأ من طريق النزهة حتى مسار طريق الخدمة بطريق «مصر - إسكندرية الصحراوي» بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه، وجارى تنفيذ مشروع طريق المحور المركزي بتوسعات المدينة بالقرار الجمهورى 77 لسنة 2017 بطول 5.3كم، وتكلفة تقديرية 55 مليون جنيه.

قطاع الاتصالات:

9 - تم الانتهاء من تخطيط وتدعيم شبكة التليفونات المغذية لمركز الحي الخامس + الحديقة المركزية، وأعمال تخطيط وتدعيم شبكة التليفونات المغذية لمراكز الحيين السابع والثامن + وصلة دهشور، وتخطيط وتنفيذ أعمال شبكة التليفونات المغذية لمشروع جنة «المرحلة الأولى»، بالمحور المركزي، وجاري تنفيذ شبكة التليفونات الداخلية لمشروع إسكان العاملين بالخارج «بيت الوطن».

قطاع الزراعة

10- تم الانتهاء من أعمال تجميل وتطوير واجهة المدينة بامتداد محور 26 يوليو، وأعمال تطوير وتجميل الميادين الرئيسية والمداخل بالمدينة، وأعمال إعادة زراعة وتطوير المجاورات (5,4,3,2,1) بالحي الأول بالمدينة بتكلفة 17 مليون جنيه، وأعمال تطوير جزر الطريق من ميدان بريما حتى مدخل2 بتكلفة 4 ملايين جنيه.