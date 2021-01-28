للمرةالأولى.. فريق من جامعة أسيوط يتأهل لنهائيات مسابقة الإعلاميين

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تأهل فريق طلاب إيناكتس لنهائيات مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الالكترونى والمقامة فى دبى فى مايو المقبل.

وأكد «الجمال» حرصه على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمواهب المتميزة من أبناء الجامعة وطلابها من مختلف الكليات ، متمنياً التوفيق لفريق إيناكتيس فى منافسته فى المسابقة ورفع إسم جامعة أسيوط عاليا.

وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الالكترونى تنظمها دولة الإمارات العربية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير شئون الرئاسة لدولة الإمارات المتحدة، ووزيرة شئون الشباب شيما المزروعي، موضحاً أن المسابقة التى تنظمها دولة الإمارات الشقيقة تشمل الشباب من مختلف أنحاء الوطن العربى وذلك من أجل تشجيع المواهب الواعدة فى مجالات الإعلام المتعلقة بالتسويق الالكترون مشيراًإلى أن فريق طلاب إيناكتس جامعة أسيوط من الفرق الطلابية المتميزة ذات النشاط الفاعل داخل الجامعة والذين استطاعوا إحراز نجاحات سابقة فى كثير من المسابقات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة المشرف الأكاديمي على الفريق أنها تعد المرة الأولى لتأهل الفريق لنهائيات مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الالكترونى ، والذى تم تصعيدهم ضمن 24 فريق للمنافسة فى نهائيات المسابقة من أصل 74 فريق تقدم للمسابقة.

وأضاف الدكتور عبد السلام نوير أنه جارى العمل للاستعداد بقوة فى النهائيات وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد شريت، مدير ادارة الاتحادات الطلابية والمشرف الادارى على الفريق والطالب عبد الرحمن صفوت الطالب بكلية التجارة و رئيس اتحاد طلاب الجامعة وقائد الفريق.