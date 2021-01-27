بالأسماء.. حركة تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط.. تعرف عليها

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة، المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، على تعيين 36 مدرسا بعدد من كليات الجامعة.

وأصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عددا من القرارات الجديدة بمختلف كليات الجامعة، حيث تضمنت القرارات تعيين الدكتور عادل إبراهيم أحمد، الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية، وكيلاِ للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لحين بلوغه السن القانونية للمعاش، وتعيين الدكتور خالد جمال أحمد، الأستاذ بقسم القانون المدني بكلية الحقوق، رئيسا للقسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وكذلك تجديد تعيين الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، مديرا لمركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

يشار إلى أن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أصدر الأسبوع الماضي عدة قرارات شملت تعيين رئيس قسم جديد بكلية الطب، وهو الدكتور أحمد محمد فتحي غنيم، الأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب، رئيسا لقسم جراحة القلب والصدر بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

كما شملت القرارات في معهد جنوب مصر للأورام تجديد تعيين كل من الدكتور مصطفى أحمد ممدوح عبد اللطيف الشرقاوي الأستاذ بقسم أشعة الأورام التشخيصية، رئيسا لقسم أشعة الأورام التشخيصية وذلك لمدة ثلاث سنوات، والدكتور طارق محمد عبد المنعم محمد، الأستاذ المساعد بقسم باثولوجيا الأورام، للقيام بعمل رئيس قسم باثولوجيا الأورام، وذلك لمدة عام.

ومن جانب آخر، وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة، المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، على تعيين 36 مدرسا بعدد من كليات الجامعة، وتضمنت القرارات تعيين 15 مدرسا بكلية الطب و7 بكلية الهندسه و5 مدرسين بكلية الآداب، بالإضافة إلى مدرس بكلية الطب البيطري ومثله بعدد من الكليات.