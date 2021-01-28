«أخطرها وأعنفها» معلومات عن نوة «الكرم» التي تضرب الإسكندرية

ضربت نوة الكرم سواحل مدينة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة.

ومنذ أيام رفعت المحافظة استعدادها لاستقبال واحدة من أعنف نوات الشتاء وأعلنت العمل على حالة الطوارئ لحين انتهاء الأجواء السيئة.

ودائما ما تشهد مدينة الإسكندرية العديد من النوات على مدار العام، خاصة في فصل الشتاء؛ حيث تستقبل 18 نوة تختلف حسب شدتها وعدد أيامها.

وفي السطور التالية تعرض «الوطن» أبرز التفاصيل والمعلومات عن نوة الكرم التي ستستمر في الإسكندرية لمدة 7 أيام حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

معلومات عن نوة الكرم

- مصطلح النوة يعبر عن ظاهرة مناخية يزداد فيها نشاط الرياح مع أمطار تتباين في شدتها.

- وسميت نوة الكرم بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار التي تنتج عن هذه الموجة.

- نوة الكرم تأتي في موعد ثابت سنويا، فتبدأ في نهاية يناير وتستمر 7 أيام وهي الأطول على مدار العام.

- اتجاه نوة الفيضة الكبرى شمالية غربية وفق البحوث التي تجريها هيئات الأحوال الجوية.

- تسبب النوة ارتفاع في الأمواج ما يتعذر معه استمرار أعمال الملاحة البحرية والصيد وكل الأنشطة.

- تكون الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة مما يتسبب في اضطراب البحر المتوسط.

- يحذر خبراء الأرصاد المواطنين من هذه النوات نصحتهم بالتزام منازلهم مع شدتها وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتعتبر الإسكندرية هي المُحافظة الوحيدة في مصر التي تتعرض لهذه النوات، وتعود أسماء النوات إلى الصيادين الذين كانوا يتتبعونها للحفاظ على سلامتهم ولتحديد مواعيد رحلات الصيد والتي يكون البحر خلالها مناسبا للرحلات البحرية ومعرفة أوقات تعذر الصيد.

نوات الشتاء 2021

وتتعرض المدينة لنوات متعددة خلال موسم فصل الشتاء، قد تختلف مواعيدها بحسب التغيرات المناخية في كل عام علي محافظة الإسكندرية.

وكثفت شركة الصرف الصحي، من استعداداتها لاستقبال «نوة الكرم»، من حيث جاهزية سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، في أثناء نزول المياه، لمنع أي تجمعات في الشوارع، وتيسير حركة المرور، دون أي معوقات.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الاستعداد القصوى، لاستقبال «نوة الكرم»، وانتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية، من أجل تنظيف «الشنانيش» والمصبات.