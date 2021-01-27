الإسكندرية قبل «نوة الكرم»: طقس مشمس وسماء خلابة وهدوء موج البحر

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، طقسًا مشمسًا وسماء خلابة، وهدوءً لموج البحر، وذلك قبل ساعات من بدء نوة الكرم.

وساد الطقس الهادئ على المدينة الساحلية، حيث هدأت الرياح الباردة، وعاد موج البحر لمنسوبه الطبيعي، وذلك رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على المدينة خلال الثلاث أيام المقبلة.

وتأتي «نوة الكرم»، وفقًا لجدول النوات لميناء الإسكندرية، يوم 28 يناير المقبل، وسط هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على المدينة الساحلية، مع استمرار هبوب الرياح الباردة، وحالة الطقس غير المستقر.

وتعد «نوة الكرم» من النوات الشديدة، التي تسمر ما بين 4 إلى 6 أيام، وتكون شمالية غربية 25-30 عقدة ممطرة.

وكثفت شركة الصرف الصحي، من استعداداتها لاستقبال «نوة الكرم»، من حيث جاهزية سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، في أثناء نزول المياه، لمنع أي تجمعات في الشوارع، وتيسير حركة المرور، دون أي معوقات.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الاستعداد القصوى، لاستقبال «نوة الكرم»، بعد الانتهاء من نوة «الفيضة الكبرى»، التي اجتاحت المدينة بطقس شديد البرودة وصقيع، وتسببت في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي؛ إذ وصل إلى 4 أمتار.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية، من أجل تنظيف «الشنانيش» والمصبات والعمل على استعداد النوة المقبلة.

ووفقاً للدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه بدءًا من غدِ الأربعاء تبدأ حالة من عدم الاستقرار على البلاد متمثلة في نشاط سريع للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض في درجات الحرارة من درجة إلى درجتين، وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومن خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، وقد تمتد خفيفة على القاهرة.

وقال شاهين، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ موجة التقلبات الجوية تستمر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، لتبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار التدريجي بدءًا من يوم السبت إذ تقل فرص كميات الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.