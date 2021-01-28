منظمة الصحة: من السابق لأوانه تخفيف القيود بشأن كورونا في أوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه من السابق لأوانه تخفيف القيود بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في أوروبا، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

ووفقا لموقع «وورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بكوورنا في القارة الأوروبية، 29662106، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس في القارة العجوز إلى684854، ووصل إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 16570734.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1449 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات 410230 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه تم تسجيل 43 حالة وفاة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابات بالفيروس إلى 7515 حالة.

وأشارت الوزارة النمساوية، إلى أن إجمالي حالات التعافي من كورونا بلغ 384926 حالة.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة، اليوم، 7156 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 1496665حالة.

وأضافت الوزارة البولندية، في بيان، أنه تم تسجيل أيضًا 389 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 36443 حالة، وفقا لما ذكره «راديو بولندا».

وأشارت الصحة البولندية، إلى تعافي 4625 حالة من الفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالتت الشفاء من كورونا إلى 1250892 حالة.

وفي أوكرانيا، أعلن نائب وزير الخارجية الأوكراني فاسيل بودنار أن وزارته تتفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية شراء اللقاحات المضادة لكورونا أو تلقيها كمساعدات إنسانية.

وأضاف بودنار، في تصريحات لوكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، أن بلاده تلقت بالفعل بعض الإشارات الإيجابية من دول في الاتحاد الأوروبي، والتي عبرت عن استعدادها للمساعدة، إما بتحويل أو بيع الفائض لأوكراينا

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 598 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بينما تماثل للشفاء 627 شخصا.

وأعلنت الرئاسة البلغارية، اليوم، إصابة نائبة الرئيس البلغاري إليانا يوتوفا بكورونا. وأشار المكتب الصحفي الرئاسي، إلى إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس للمقربين لها وجاءت جميعها سلبية، كما تم إجراء اختبار للرئيس البلغاري رومين راديف وجاءت نتيجته سلبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «صوفيا» البلغارية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التآمير، إن وزارته أقرت مساعدات تقدر بحوالي 50 مليار يورو، لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«الشرق الأوسط».