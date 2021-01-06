8 آلاف وفاة بـ«كورونا» في أوروبا خلال 24 ساعة.. والدول تمدد الإغلاق

قاربت وفيات فيروس كورونا المستجد مليوني حالة، وذلك بعدما ارتفع معدل الوفيات اليومية بصورة قياسية في العالم، حيث سجل ما يقرب من 14 ألف وفاة جديدة في آخر 24 ساعة ارتفع معها إجمالي الوفيات إلى 1.879 مليون وفاة، وكانت أوروبا أعلى منطقة تسجيلا للوفيات بمعدل 5.759 وفاة، وفقا لإحصاءات موقع وورلد ميتر.

وأصبح الوضع في أوروبا مخيفا فيما يتعلق بمعدلات الإصابات الجديدة والوفيات بـ كوفيد -19، خاصة مع انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، وسجلت ألمانيا وفيات يومية قياسية بلغت 1.198 ألف حالة، بينما وصلت الإصابات الجديدة إلى 21 ألفا و237 إصابة، مما دفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مد قيود الإغلاق حتى نهاية يناير الجاري، وبذلك ستظل المتاجر غير الأساسية والأماكن الثقافية والمدارس مغلقة.

وسجلت بريطانيا أعلى معدل إصابات على أرضها منذ بدء تفشي الفيروس، وتجاوزت الإصابات الجديدة حاجز الـ 60 ألف إصابة، في آخر 24 ساعة، وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن البلاد لا خيار أمامها سوى الإغلاق الشامل، وذلك في جلسته أمام البرلمان، اليوم، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وأوضح جونسون أن الأغلاق ضروري لأن الحقائق تتغير، متابعا: هناك اختلافا جوهريا بين هذا الإغلاق والإغلاق السابق، ذلك لأنه توجد الآن آلية للخروج من الوباء عبر برنامج التطعيم.

وتواصل بريطانيا حملة تطعيم مواطنيها ضد الفيروس التاجي، وطمأن جونسون متلقو اللقاح حول مدى فعاليته في مواجهة السلالة الجديدة، قائلا إنه لا يوجد مبرر للاعتقاد بأن أي سلالة جديدة من فيروس كورونا لديها مقاومة للقاحات.

وأشار تقرير نشرته شبكة "يورونيوز"، إلى أن مؤسسات الرعاية الطبية في بريطانيا أصبحت على شفير الانهيار، وقدّر المكتب الوطني للإحصاء عدد المصابين بالسلالة المتحورة من الفيروس في إنجلترا الأسبوع الماضي بأكثر من 1.12 مليون شخص.