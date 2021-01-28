«مارس الشذوذ معه 8 سنوات».. كيف أوقع طبيب الأسنان الشهير ضحيته الرئيسي

كشفت مصادر مطلعة على تفاصيل تحقيقات النيابة العامة بشأن واقعة اتهام طبيب أسنان شهير بالتحرش وابتزاز عدد من الحالات لممارسة الشذوذ معه إجباريًا، والتي أمرت النيابة العامة أمس الأربعاء بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن الطبيب استدرج ضحيته الرئيسية في القضية، وهو شاب كان في عمر الأربعين عام 2012 عندما ذهب للكشف عليه داخل عيادته بالدقي؛ حيث أوهم الشاب بأنه يستطيع توفير عقد عمل له في إحدى الدول الأوروبية أو أمريكا براتب ضخم هذا فضلًا عن توفير كل تفاصيل السفر وإعطائه أموال دعمًا له مقابل ممارسة الشذوذ معه لمرة واحدة.

سفرية لأمريكا أو أوروبا

وأوضحت المصادر أن الشاب وافق على ممارسة الشذوذ معه من أجل الحصول على العقد والمال حتى صوره أثناء ممارسة الشذوذ معه في أوضاع خطيرة ثم هدده بالمقطع الذي صوره له حتى وافق الشاب على استكمال ممارسة الشذوذ منذ عام 2012 حتى عام 2020.

وقال الشاب في التحقيقات، إنه يبلغ حاليا من العمر 50 عامًا، ومتزوج ولديه طفلين ويخشى الفضيحة، لذا وافق على ابتزاز وتهديدات الطبيب الشهير حتى لا يتم فضح أمره أمام أسرته وعائلته فقرر الاستمرار تحت طوع الطبيب الشهير قائلًا: «أنا بخاف منه قوي.. وبعمل له كل اللي هو عاوزه».

دلائل مصورة

وتابع الشاب في التحقيقات «أن الطبيب أرسل له فيديوهين عبر تطبيق واتساب يهدده بهما عندما رفض عدم استكمال ممارسة الشذوذ معه، وهما اللذان تقدم بهما الشاب للنيابة العامة». وعن مكان ارتكاب هذه الوقائع أكد الشاب أنه كان يرتكبها داخل عيادته ليلًا بعد انتهاء أوقات عمل العيادة، حيث كان يقطن برفقة أسرته في الدور الأعلى لإحدى عياداته الشهيرة، ولافتًا إلى أن هناك عدد من الموظفين كانوا يساعدونه في القيام بهذه الأعمال.

خايف يخرج ويفضحني

واختتم الشاب في التحقيقات: «خايف جدًا يطلع من القضية بمرض نفسي أو إنه مجنون ولو خرج هيفضحني». وأمرت النيابة العامة، أمس الأربعاء، بتجديد حبس طبيب أسنان شهير 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش وإجبار عدد من المواطنين على ممارسة الشذوذ معه داخل إحدى عيادته الشهيرة.