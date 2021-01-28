موصفات وأسعار «بي واي دي‬ F3»: ضمن منظومة إحلال السيارات

يحظى السوق المصري بالعديد من الماركات المختلفة من السيارات، ومن جميع أنحاء العالم سواء السيارات الأوروبية أو الأمريكية، أو الروسية أو اليابانية أو الصينية، لكن السيارات الصينية لها مكانة قوية لدى السوق المصري والمستهلكين، بفضل طرحها العديد الطرازات في الفئة المتسوطة، والتي يسعى كثير من المستهلكين إلى شرائها بفضل ما تتمتع بيه من اعتمادية كبيرة.

وتأتي من ضمن تلك الشركات والتي تلقى إعجاب كبير هي شركة بي واي دي، والتي تطلقطرازين في السوق المصري، هما «بي واي دي‬ F3» و«بي واي دي‬ S5».

ويأتي أبرزها سيارة «بي واي دي‬ F3» والتي تعتبر من أكثر السيارات مبيعًا، خاصة في السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان وتتميز بالتالي:

- تضم محركاً بسعة 1600 سي سي.

- وقوة حصان ميكانيكي 108.

- أقصى عزم للدوران 145 نيوتن متر.

- عدد السلندار 4.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 10.9 ثانية.

- مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 8.9 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة الصن ويتم تجميعها في مصر.

- تأتي السيارة في السوق المصري بفئية واحدة في السوق المصري وسعرها 171.000 جنيه

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، والتي تتسع لـ360 لترًا.

- تمتلك السيارة خزان وقود بسعة 50 لترًا.

- تأتي السيارة بضمان 100 ألف كيلو او 3 سنوات أيهما أقرب

أما عن التجهيزات الداخليه في السيارة «بي واي دي‬ F3»، فتأتي نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، زجاج فاميه، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسادة هوائية للسائق، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وسادة هوائية للركاب.