ضحية الاغتصاب بالجيزة: جوزي وأخوه اغتصبوني قدام عيالي وصوروني فيديو

تواصل النيابة العامة، التحقيق فى واقعة تعرض سيدة للاغتصاب على يد شقيق زوجها، أمام أطفالها بمدينة الحوامدية في الجيزة، إذ أصدرت قرارا بتحويل الضحية إلى الطب الشرعى، لتوقيع الكشف عليها، وإعداد تقرير بحالتها.

جوزى وأخوه اغتصبونى وصورونى

انهارت المجنى عليها أثناء التحقيقات، ودخلت فى نبوبة بكاء، إذ أكدت أمام الجهات الأمنية والقضائية، أن زوجها استعان بشقيقه، وقاما الاثنين بمعاشرتها كرها، وتصوير مقطع فيديو لها قرابة 5 دقائق، مضيفة أنه بعد انتهاء زوجها من واقعة الاغتصاب، أخبرها بأنه يشك في سلوكها، وأنه ارتكب تلك الواقعة لـ«كسر نفسها».

وطلبت النيابة، تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وحرزت مقطع فيديو على هاتف شقيق الزوج، يظهر فيه الزوج وشقيقه أثناء معاشرة الزوجة كرها عنها، وتم عرضه على الجهات المختصة لفحصه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ضبط المتهمين بعد واقعة الاغتصاب

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التى جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الدالخية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية كشف الواقعة، كان مع تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغا من ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها، تفيد بتعرضها للاغتصاب على يد زوجها وشقيقه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العقيد أحمد نجم مفتش المباحث، والمقدم عمرو فاروق رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وأجرت القوات معاينة لمسرح الجريمة، وتمكنت من تحديد أماكن هروب المتهمين، وألقى القبض عليهما، وتم تحريز مقطع فيديو يظهر ما جاء على لسان المجنى عليها، وتم عرضه على النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات.