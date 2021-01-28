تعرض ممثلة مشهورة لمحاولة اغتصاب وسرقة.. والأمن يضبط المتهمين

كشف ضباط مباحث الجيزة، تحت اشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن لغز واقعة هتك عرض ممثلة وسرقتها فى كمبوند بمدينة ٦ أكتوبر، تبين من خلال التحريات والتحقيقات أن سمسار وشقيقه وعديله قاموا بهتك عرضها وحاولوا مواقعتها جنسيا وسرقوا مبلغ ٦٥ الف جنيه وفروا هاربين.. وتمكنت القوات تحت قيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة المباحث من ضبط المتهمين واعترفوا بمحاولة التعدى عليها جنسيا وارشدوا عن المسروقات.

تعرض ممثلة لمحاولة الاغتصاب وسرقتها

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت بمعرفة العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع اكتوبر، ان بداية الواقعة بورود بلاغا لقسم حدائق اكتوبر من امن كمبوند تاون فيو باكتشافهم تعرض الممثلة تدعى ع. ا لسرقة مسكنها و تقييدها بعد سماعهم صراخ استغاثاتها.

بمجرد تلقى البلاغ.. انتقل فريق من المباحث تحت قيادة العقيد محمد ربيع مفتش المباحث والمقدم طارق مدحت رئيس المباحث الى مكان البلاغ و بمناقشة المحنى عليها.. قررت انها فوجدت بالطرق على باب الشقة و باستطلاعها الامر وجدت شخصان قررا أنهما من شركة الغاز و يرغبا في معاينة العداد بالمطبخ و سمحت لهم بالدخول فانقضوا عليها وقيدوها وسرقوا ٦٥ الف و هاتف محمول و مصوغات ذهبيه وحاولوا التعدي عليها جنسيا الا انها قاومتهم فقام احدهم بالاستمناء عليها.

سمسار وشقيقه وعديله وراء الواقعة

وبتكثيف التحريات وتقنين الاجراءات تمكنت القوات تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث امكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة سمسار سيارات و شقيقة و عديله.. و اعترفوا بارتكاب الواقعة ان السمسار سبق وان تعامل معها في بيع سيارة وعلى علم بأنها ميسور الحال فاتفق مع شقيقة وعديلة بارتكاب الواقعة حيث قام بتوصيلهم لمنزله وانتظرهم بالخارج واعترف شقيقة بمحاولة التعدي عليها جنسيا وارشدوا عن المسروقات.