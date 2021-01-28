التحفظ على ملابس ممثلة مشهورة تعرضت لمحاولة اغتصاب داخل شقتها بالجيزة

تحفظت جهات التحقيق على ملابس ممثلة مشهورة تعرضت للسرقة، ومحاولة الاغتصاب، على يد 3 أشخاص داخل كمبوند في الجيزة، وعرضت على الطب الشرعي لأخذ عينات من آثار «الحيوانات المنوية»، بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات أن أحد المتهمين شل حركتها، وحاولوا تجريدها من ملابسها، واستمنى أحدهم عليها، ووقع الكشف الطبى على الضحية، لتسجيل ما جاء بها من إصابات نتجية الواقعة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمين استولوا على مبلغ 65 ألف جنيه، وهواتف الضحية، وتركوها في حالة إعياء شديدة داخل شقتها بكمبوند في منطقة حدائق أكتوبر.

النيابة تحقق مع المتهمين بمحاولة اغتصاب ممثلة مشهورة وسرقتها بالإكراه

وتواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، حول ملابسات الواقعة، وطلبت تحريات المباحث النهائية، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كانت قوات أمن الجيزة، تحت قيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ عليهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وجاء في محضر الشرطة أن بداية تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغا لقسم حدائق أكتوبر من أمن كمبوند، باكتشافهم تعرض ممثلة تدعى «ع. ا»، لسرقة مسكنها، وتقييدها بعد سماعهم صراخ استغاثاتها.

وعقب تلقى البلاغ من أفراد أمن الكومباوند، انتقلت قوة من مباحث الجيزة، ووحدة مباحث قسم شرطة حدائق اكتوبر، تحت قيادة العميد علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد محمد ربيع، مفتش المباحث، والمقدم طارق مدحت، رئيس المباحث، إلى مكان الكومباوند محل البلاغ، وبمناقشة المجنى عليها قررت أنها فوجئت بالطرق على باب الشقة، وباستطلاعها الأمر وجدت شخصين قررا أنهما من شركة الغاز، ويرغبان في معاينة العداد بالمطبخ، وسمحت لهما بالدخول، فانقضا عليها وقيداها وسرقا 65 ألف جنيه وهاتفا محمولا ومصوغات ذهبية، وحاولا التعدي عليها جنسيا، وتجريدها من ملابسها إلا أنها قاومتهما، فاستمنى أحدهما عليها، وفرا هاربين، وتركاها في حالة إعياء شديدة.

المباحث تمكنت من تحديد هوية المتهمين عقب فحص الكاميرات

وعقب فحص الكاميرات وتكثيف التحريات ومناقشة الشهود، وتتبع خط سير هروب المتهمين، تمكنت قوة من المباحث تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة؛ إذ تبين أنهم سمسار سيارات وشقيقه وعديله، واعترفوا بارتكاب الواقعة؛ إذ أن الأول سبق وأن تعامل مع الممثلة في بيع سيارة، وعلى علم بأنها ميسورة الحال، فاتفق مع الاثنين الآخرين على ارتكاب الواقعة، ووصلهما لمنزلها وانتظرهما بالخارج.

فيما اعترف شقيقه بمحاولة التعدي عليها جنسيا، وأرشدوا عن المسروقات، وتم التحفظ عليهما، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.