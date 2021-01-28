إعدام أغذية ومشروبات غير صالحة في حملة تفتيشية بالسويس

شنت إدارة مراقبة الأغذية في محافظة جنوب سيناء عدة حملات تفتيشية على أماكن تداول الأغذية بمدن خليج السويس، اليوم الخميس، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى شن حملات مكثفة بالمدن الواقعة شرق خليج السويس، «أبو زنيمة وأبو رديس»، إضافة إلى مدينة سانت كاترين، وأسفرت عن إعدام 263 كيلوجرام من الأغذية الفاسدة، و30 لتراً من المشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات له اليوم، أن الحملة بمدينة أبو زنيمة استهدفت المرور على 6 منشآت غذائية، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر، بينها 5 محاضر لنقص اشتراطات النظافة بأماكن تداول الأغذية، و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، كما تم تحرير مذكرة غلق لمنشأة، لوجود خطر داهم على الصحة العامة بها، إضافة إلى إعدام 46 كيلوجرام من الأغذية الفاسدة، و20 لتراً من المشروبات منتهية الصلاحية.

وأكد أن الحملة بمدينة أبو رديس، استهدفت المرور على 9 منشآت غذائية، وأسفرت عن تحرير16 محضراً، بينها 8 محاضر لنقص اشتراطات النظافة بأماكن تداول الأغذية، و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وتحرير مذكرات غلق لمنشأتين، لوجود خطر داهم على الصحة العامة بهما، وإعدام 125 كيلوجرام من الأغذية غير الصالحة و 10 لترات من المشروبات منتهية الصلاحية.

وأضاف «رخا» أن الحملة التي جرى شنها بمدينة سانت كاترين، استهدفت المرور على 5 منشآت غذائية، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر، بينها 4 محاضر لنقص اشتراطات النظافة، ومحضران لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، كما تم إعدام 92 كيلوجرام من الأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بكافة مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.

تم تنفيذ هذه الحملات بناءً على تعليمات وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أيمن رخا، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي، والدكتور أيمن الشناوي، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وبمشاركة كل من مصطفى خليل، مراقب عام الأغذية بالمديرية، ومفتشي الأغذية بالمديرية، أشرف خميس، ومحمود سعيد، وبالتنسيق مع كل من ماهر الصفتي، مفتش أغذية أبو زنيمة، وهاني عادل، مفتش أغذية أبو رديس، ومحمد عبد العليم، مفتش أغذية سانت كاترين.