محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال حماية هضبة «أم السيد» بشرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندس حازم يوسف، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، لتحديد وحصر المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بجميع مدن وقرى المحافظة، والمقرر افتتاحها في احتفالات المحافظة بالعيد القومي خلال شهر مارس المقبل.

وأجرى محافظ جنوب سيناء، يرافقه رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندس مبارك منصور، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة «المقاولون العرب»، جولة تفقدية بموقع تنفيذ أعمال حماية حواف هضبة «أم السيد» في مدينة شرم الشيخ، قطاع «الباتروس»، بإشراف جهاز التعمير، وتنفيذ شركة المقاولون العرب، كما قام المحافظ ومرافقوه بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة فندق «الباتروس» بمنطقة الهضبة.

وأوضح المحافظ أنه يجري حالياً إنشاء ممشى سياحي بمنطقة هضبة «أم السيد»، يطل على البحر مباشرةً بطول 2 كيلومتر، بالإضافة إلى إقامة مشايات على الجانبين، فضلاً عن أعمال التجميل والإنارة التي تجري بالمنطقة، وكذلك أعمال إنشاء ساحة لانتظار السيارات، ورصف ورفع كفاءة الطريق العرضي، بطول 1.5 كيلومتر.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أنه يجري أيضاً إنشاء عدد 15 محلاً تجارياً بقطاع الهضبة، وجميعها يجري تنفيذها بنموذج تصميمي موحد، لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة، كنواة لإنشاء «شارع 306» بمدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ أنه جرى تطوير الهضبة على مرحلتين، بتكلفة إجمالية تخطت 185 مليون جنيه، تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، وجرى تقسيم حافة الهضبة إلى 9 قطاعات، لمعالجة كل قطاع على حدة، من خلال معالجة السطح الظاهري للصخور بالقطع والتنظيف، وقطع وإزاحة وتهذيب وتشكيل الميول، وإنشاء مصاطب وتدبيش الحواف المطلة على البحر، إضافة إلى ملء الفراغات والتشققات بالخرسانات التي تدعم صخور الهضبة، باستخدام المسمار الصخري وأعمال الخرسانة المرشوشة والشبك الصلب.