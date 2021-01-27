استقرار أسعار الخضر والفاكهة في جنوب سيناء والليمون يواصل الارتفاع

استقرت أسعار الخضروات بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة الحالية، بشكل ملحوظ عن الفترة الماضية، وفيما واصلت أسعار الطماطم الانخفاض واصل الليمون الارتفاع نظرًا للاقبال عليه للوقاية من فيروس كورونا.

وقال أحمد محمد، أحد تجار الفاكهة بمنطقة توشكى التابعة لمدينة الطور، إن أسعار الطماطم استقرت بعد أن شهدت انخفاضًا كبيرًا عن الفترة الماضية، وتراوحت أسعار الطماطم اليوم الأربعاء من 1.5 إلى 3 جنيهات، حيث يجري بيع قفص الطماطم الذي يحتوى على 20 كيلو بسعر 30 جنيهًا بواقع 1.5 سعر الكيلو، وفي حالة بيعها قطاعي يباع 3 كيلو بـ10 جنيهات.

وأوضح أن كل أسعار الخضروات مستقرة، فيما عدا الليمون الذي يزداد سعره يومًا عن الآخر نتيجة الإقبال على شرائه بسبب ظروف جائحة كورونا، لافتًا إلى أن سعر كيلو البطاطس والبطاطا بلغ 3.5 جنيه، والبصل 8 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الخيار والكوسة، والفلفل، والبسلة، والفاصوليا، والجزر والقلقاس من 5 إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الليمون 22 جنيهًا وقابل للزيادة.

وتابع: «بلغ سعر كيلو البرتقال واليوسفي 5 جنيهات، والجوافة والرمان والموز 10 جنيهات، والتفاح المستورد 20جنيه، والباذنجان عروس ورومي ال3 كيلو بـ10 جنيهات».

وأرجع تاجر الخضروات والفاكهة تراجع الأسعار لانتهاء فترة فاصل العروة الزراعية التي تؤثر بدرجة كبيرة على نسبة المعروض في السوق المحلي، ما يؤدي إلى رفع الأسعار بدرجة كبيرة، خاصة أن تكلفة النقل من سوق العبور لجنوب سيناء يتحملها المواطن .

على جانب آخر، أكد عبد العزيز محمود، والذي يعمل في أحد محال بيع الدواجن، أن أسعار الدواجن مستقرة، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 27 جنيهًا، والفراخ البيضاء 26 جنيهًا، والحمام 55 جنيه، وسعر كيلو البط 50 جنيهًا، والأرانب 55 جنيهًا، والفراخ البانيه 75 جنيهًا، والدبابيس 45 جنيهصا، والأوراك 35 جنيهًا، والأجنحة 25 جنيهًا.

وأوضح أنه يوجد إقبال من قبل المواطنين على اللحوم الداجنة نظرًا لانخفاض أسعارها، تزامنًا مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة لتداعيات فيروس كورونا.