مصادر تنفي غرق مدينة فرعونية في سهل حشيش

تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن اكتشاف مدينة فرعونية غارقة أطلق عليها اسم «سونكن»، بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ونفت مصادر خاصة ما تم تداوله، مؤكدة أن ما يوجد في المنطقة المذكورة ما هو إلا عبارة عن بعض المستنسخات التي قامت شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي بعملها، ووضعها تحت الماء لجذب السياح للغوص بالمنطقة، وهو أمر متبع في بعض المواقع بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث تقوم بعض المراكز والفنادق السياحية بوضع تماثيل حديثة تحت الماء لجذب نظر السائحين لزيارة المكان، ولكن لا يسوق لها على اعتبارها آثار.