سائحون أجانب ومصريون يحتفلون بأعياد الكريسماس في سهل حشيش بالغردقة

شهدت شواطئ منطقة سهل حشيش، جنوبي مدينة الغردقة، اليوم الجمعة، احتفالات لمصريين وأجانب بالكريسماس بالممشى السياحى، في كرنفال رائع للحفلات، بمشاركة فرق فنية مصرية و«باندات» عالمية.

ونظمت فنادق سهل حشيش، حفلا بمنطقة الممشي السياحي، أُعد خصيصا للاحتفال بالكريسماس، وضم عددا من الحفلات والمطاعم والكافيهات الثابتة والمتحركة والبازارات، التي تعمل بنظام اليوم الواحد، على الممشى السياحى، الذي شهد توافد عدد كبير من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، على الممشى السياحى بطول شواطي سهل حشيش.

السائحون يرتدون أزياء «بابا نويل»

وارتدى عدد من السائحين زي بابا نويل، وتزينت الشواطئ بشجرة الكريسماس والبالونات والورود الحمراء، ورقص عدد منهم على أنغام الأغاني العربية والأجنبية.

وأشار الخبير السياحي أحمد العزب، إلى أن فنادق الغردقة احتفلت بالكريسماس هذا العام بشكل مختلف، تزامنا مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث غابت خيمة الكريسماس بالفنادق في ظل انخفاض الإشغالات وتحذير وزارتي الصحة والسياحة بمنع التجمعات وتوقف الاحتفالات.

ولفت العزب، إلى أن فنادق سهل حشيش شهدت توافد عدد من السائحين الأجانب الأجانب من جنسيات أوربية مختلفة من دول بولندا والتشكيك وأوكرانيا وصربيا وألمانيا وسلوفانيا لقضاء إجازة أعياد الكريسماس ورأس السنة.

احتفال مختلف بسبب جائحة كورونا

وأضاف، أن مطار الغردقة استقبل أعلى معدل لرحلات الطيران هذا الأسبوع من دول بولندا والتشيك وصربيا وأوكرانيا، ولأول مرة من سلوفاكيا منذ فترة طويلة منذ جائحة كورونا.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن فنادق الغردقة تأثرت هذا العام، بسبب قرار حظر السفر لعدد من الدول، التي تمثل الأسواق الرئيسية للسياحة بالبحر الأحمر، مثل ألمانيا وروسيا وانجلترا وايطاليا وفرنسا.