إصابات كورونا في السعودية تتجاوز 367 ألف حالة..والإمارات 293 ألفا

تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم منذ ظهوره في وسط الصين في أواخر العام قبل الماضي 2019، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم 101550049 فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2187069، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 73455299

ولم تسلم دول مجلس التعاون الخليجي «السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين» من انتشار الإصابات بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 367276 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابات بكورونا إلى 6366 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 208 حالة تعاف جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 358753 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 588 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 163450 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات 958 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة«القبس» الكويتية.

واعلنت وزارة الصحة، شفاء 648 إصابة من الفيروس في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا في البلاد إلى 156387.

وفي الإمارات، أعلنت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، اليوم، تسجيل 3966 حالة إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 293052 حالة.

‌‎وقالت الوزراة الإماراتية، إنه تم تسجيل وفاة 8 حالات لتصل الحصيلبة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 819 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى تسجيل 3294 حالة شفاء من الفيروس، ليرتقفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 267024 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تقديم 104200 جرعة لقاح خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي مجموع الجرعات التي تم تقديمها 2868645 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 29.00 جرعة لكل 100 شخص.

وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، التسجيل الطارئ للقاح «فايزر» الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وأعلنت الإمارات في أوائل ديسمبر الماضي ، تسجيل لقاح «سينوفارم». وفي 21 يناير الجاري، منحت الإمارات لقاح «سبوتنيك 5» الروسي، موافقتها للاستخدام في حالات الطوارئ.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 133728 إصابة والوفيات 1527.

واشارت الصحة العمانية، إلى أن الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من كورونا في البلاد ارتفعت إلى 126572، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية الرسمية.