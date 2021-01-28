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10 معلومات عن الشاب الذي أوقع الطبيب المتهم بالتحرش: عمره 30 عاما

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:10 م | الخميس 28 يناير 2021
الطبيب المتهم بالتحرش

الطبيب المتهم بالتحرش

حالة جدل لم تتوقف خلال الأيام الماضية، منذ إعلان القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، واستند فريق دفاع ضحايا المتهم على عدد من الفيديوهات التي تسجل الجرائم المتهم فيها، والتي تنوعت بين تحرش وممارسة الشذوذ.

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أن وراء تسجيل تلك الفيديوهات، أحد الشباب الذي جمعته علاقة جنسية بالطبيب المتهم ليمد فريق الدفاع بها كدليل إدانة.

وتستعرض «الوطن» أبرز الملعومات عن الشاب الذي أوقع الطبيب صاحب واقعة الشذوذ، والتي جاءت كالتالي:

-  يبلغ من العمر 30 عامًا

- مارس الشذوذ مع الطبيب لمدة 9 سنوات.

- ينتمي إلي أسرة فقيرة من إحدي المناطق الشعبية بالقاهرة.     

- اشترى له الطبيب محل  أدوات منزلية بجانب عيادته الخاصه في حي الدقي.

- سجل أربع فيديوهات مع الطبيب بعد تهديد الطبيب بفضحه.

- اشتري له الطبيب مسكن في الدقي ليكون بجانب العيادة.

- هدده الطبيب بنشر فيديوهاته الجنسية، ونقلها لأسرته في محاولة لإبتزازه.

- قام بتسليم الفيديوهات الجنسية لفريق الدفاع عن الضحايا انتقامًا من الطبيب المتهم.

مصادر: نقل الطبيب إلي حجز إنفرادي 

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة تفاصيل التحقيقات الخاصه بطبيب الأسنان المتهم بالتحرش داخل عيادته في منطقة الدقي، وكانت قوة من المباحث اقتادته إلى الأدلة الجنائية وذلك لفحص الفيديوهات المقدمة إلي النيابة ضده والتي ظهر فيها يمارس الرذيلة والشذوذ.

وأكدت المصادر أن الطبيب إعترف بأن له ميولًا جنسية، وأنه يمارس الشذوذ الجنسي لتقوم قوات الأمن في نقله لحجز إنفرادي، وذلك لميوله الجنسية.

وكان قد تم القبض علي الطبيب المتهم بالتحرش في عيادته الخاصه الكائنه في حي الدقي في الساعة الحادية عشر صباحًا، حيث تفاجأ الطبيب بدخول أفراد الشرطة للقبض عليه.  

وشهدت الواقعة منذ توجيه الاتهامات إلى طبيب الأسنان جدلا كبيراً، خاصة بعد اختفائه لفترة طويلة ورفضه التعقيب على الاتهامات حتى وقوع القبض عليه.

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