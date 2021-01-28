الصيلب الأحمر الدولي يطلق نداء لتوسيع الاستجابة لأزمة تيجراي الإثيوبي

أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، نداء إنسانيا في جنيف للحصول على تمويل قيمته 20 مليون فرنك سويسري، كما أطلق الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر نداء للحصول على 27 مليون فرنك سويسري؛ لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للأزمة الناجمة عن الصراع في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا.

وشن الجيش الإثيوبي في نوفمبر من العام الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد «جبهة تحرير تيجراي» الحاكمة للإقليم بحجة مهاجمتها لقوات الجيش. وعلى الإثر شهد الإقليم، أزمة إنسانية حادة.

وقالت اللجنة الدولية، في بيان، إن النزاع أدى إلى نزوح الآلاف داخل الإقليم فى حين لجأ ما يصل إلى 60 ألف شخص إلى دولة السودان المجاورة، مشيرة إلى أن اللاجئين والنازحين فى المنطقة يعانون نقصا فى المواد الغذائية والخدمات الأساسية كالمياه والرعاية الصحية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وأضافت اللجنة الدولية، أن عددا من مرافق الرعاية الصحية فى إقليم تيجراي تعرضت للنهب وهجرت أخرى في حين يواجه العديد منها نقصا في الإمدادت وتكافح من أجل استيعاب الاحتياجت المتزايدة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت أمس الأربعاء، إلى خروج جميع جنود إريتريا من إقليم تيجراي الإثيوبي المضطرب على الفور، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الانتصار عند سيطرة الجيش الحكومي على «ميكيلي» عاصمة الإقليم.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني، لوكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، إلى وجود تقارير موثوقة عن أعمال نهب، وعنف جنسي، واعتداءات، في مخيمات اللاجئين، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث الأمريكي، إن هناك أيضا دليل على قيام جنود إريتريين بإعادة اللاجئين الإريتريين قسرا، من تيجراي إلى إريتريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.