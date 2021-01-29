هل يجوز للأب البديل الزواج من الابنة المكفولة؟.. التضامن تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يجوز للأب البديل الزواج من الابنة البديلة التى يكفلها، لأنه أجنبى عنها.

التضامن: لايجوز إثبات النسب للأبوين البديلين

وأضافت الوزارة على موقعها الرسمى، ردا على سؤال أحد المواطنين، أنه لايجوز إثبات النسب للأبوين البديلين، لأنه حرام شرعاً وتزوير ويتم مسائلتهم قضائياً وجنائياً حال نسب الابن لهم.

شروط كفالة طفل

وحددت وزارة التضامن شروط كفالة طفل كالتالى:

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل وأن يكون أحد أفرادها مصريا .

- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنه كفالة الأطفال .

- أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الاخلاقى والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.

- ألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة وألا يزيد عن ستين سنة .

- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

- أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية .

- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل .

-تتم المتابعة الميدانية من قبل التضامن للأبناء بالأسر البديلة، لحين بلوغه سن الرشد .

إبلاغ الشرطة فى واقعة تزوير مستندات الطفل

وأشارت الوزارة إلى أنه فى حال ثبوت قيام الأسرة بأى تغيير فى بيانات الطفل سواء في النسب أو شهادات الميلاد أو أى ما يخالف نصوص مواد قانون الطفل أو لائحته التنفيذية، تقوم مديرية التضامن الاجتماعى التابع لها محل إقامة الأسرة على الفور بإبلاغ الشرطة، فى واقعة تزوير مستندات الطفل حرصا على موقف الوزارة، وإعمالا لنصوص القانون فيما يتعلق بالمواريث الشرعية.

يحق للأسرة البديلة أن توصى أو تهب من أملاكها للمكفول

وتتخذ وزارة التضامن الاجتماعى، كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يحق للأسرة البديلة أن توصى أو تهب من أملاكها القدر الذي تراه مناسبا للابن البديل.