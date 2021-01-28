سيف عبدالرحمن يكشف لـ«الوطن» تفاصيل وفاة ابنه: «ميكروباص خبطه»

كشف الفنان سيف عبدالرحمن، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجله الشاب «أحمد»، الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، وجرى تشييع جنازته ظهر اليوم الخميس من مسجد السيدة نفيسة، نافيًا ما تردد عن وفاته متأثرًا بفيروس كورونا.

وقال سيف عبدالرحمن، لـ«الوطن»، إنّ نجله «أحمد» لم يتعرض لأي وعكة صحية في أيامه الأخيرة، وكان يُمارس حياته بشكلٍ طبيعي، وكان قد توجه مع زملائه أمس الأربعاء إلى أحد الملاعب، بشأن مباراة كرة القدم، وبعد الانتهاء منها وخلال عودته إلى منزله، صدمته سيارة ميكروباص بسرعة كبيرة، ليُفارق الحياة في الحال.

إجراءات قانونية

وأكد أنّه لن يتخذ أي إجراءات قانونية ضد السائق المتهور الذي أودى بحياة نجله، قائلًا: «الإجراءات مش هترجَّع ابني لحضني تاني.. عوضي على الله»، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

ويعد الفنان سيف عبدالرحمن من أكثر الفنانين الذين تعاملوا مع المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي اكتشفه فنيًا، من خلال عدة أفلام منها «الاختيار، العصفور، إسكندرية ليه؟، الوداع يابونابرت، حدوتة مصرية، اليوم السادس، إسكندرية كمان وكمان، المصير».

مسيرة

الفنان سيف عبدالرحمن قدّم عدّة أفلام مثل «منزل العائلة المسمومة، الثعابين، نادية، الرحمة يا ناس، سرقات صيفية، جحيم تحت الماء، امرأة آيلة للسقوط، مرسيدس».

وفي عام 2014 فقد الفنان سيف عبدالرحمن، وزوجته الفنانة رجاء حسين، نجله الضابط "كريم" عن عمر ناهز 43 عامًا إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء قيادته سيارته، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة.

رجاء حسين

يذكر أنّ رجاء حسين عملت في البداية مع فرقة نجيب الريحاني، ثم عملت في السينما والتليفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين، من أفلامها «أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، أبناء وقتلة»، وفي التليفزيون مسلسلات «الشهد والدموع، رحلة السيد أبوالعلا البشري، المال والبنون، زيزينيا».