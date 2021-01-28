عاجل.. بعد وفاة نجله بـ7 أعوام: سيف عبدالرحمن يفقد ابنه الثاني

توفي، اليوم، نجل الفنان سيف عبدالرحمن، حيث جرى تشييع الجنازة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، حسبما أعلن الفنان الكبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب سيف عبدالرحمن، عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، ناعيًا رحيل نجله الشاب أحمد قائلًا: «ألف رحمة ونور عليه في جنة الفردوس الأعلى، إن شاء الله، وربنا يصبرنا».

ونعته والدته دينا واصف، زوجة الفنان سيف عبدالرحمن، قائلة: «حبيبي مع السلامة، هتوحشني، ألف رحمة عليك».

شيع جثمان نجله الأول من مسجد السيدة نفيسة أيضًا

يعد الفنان سيف عبدالرحمن، من أكثر الفنانين الذين تعاملوا مع المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي اكتشفه فنيًا، من خلال عدة أفلام منها «الاختيار، العصفور، إسكندرية ليه؟، الوداع يابونابرت، حدوتة مصرية، اليوم السادس، إسكندرية كمان وكمان، المصير».

كما قدم سيف عبدالرحمن أفلام مثل «منزل العائلة المسمومة، الثعابين، نادية، الرحمة ياناس، سرقات صيفية، جحيم تحت الماء، امرأة آيلة للسقوط، مرسيدس».

وعام 2014 فقد الفنان سيف عبدالرحمن، وزوجته الفنانة رجاء حسين، نجله الضابط كريم عن عمر ناهز 43 عامًا إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء قيادته سيارته، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة.