مصر والكويت ترسلان مساعدات طبية إلى لبنان

أرسلت مصر والكويت، اليوم، مساعدات طبية إلى لبنان، في إطار توجيهات القيادات السياسية في البلدين للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، إن وزيرة الصحة هالة زايد، قامت بتسليم شحنات المساعدات التي وصلت على متن 3 طائرات عسكرية بدعم القوات المسلحة المصرية للجانب اللبناني.

وأشار «مجاهد» إلى أن تلك المساعدات شملت 16 طن ألبان أطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت نحو 15 طنا تضم مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية وجوانتيات ونظارات حماية، وجاون، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لدعم القطاع الصحي بلبنان خلال مواجهة الفيروس.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت صباح اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة إلى لبنان على رأس وفد من الوزارة، برفقة شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم دولة لبنان خلال كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال زايد، وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن والدكتور ياسر علوي سفير مصر لدى لبنان.

وأكدت زايد، أن المساعدات الطبية المصرية المقدمة هي بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، في إطار حرص مصر، قيادة وحكومة وشعبا، على التضامن مع الأشقاء اللبنانيين والوقوف إلى جانبهم في ظل هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أعرب وزير الصحة اللبناني، عن تقديره الكبير للمساعدات الطبية المصرية، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق الدعم الدائم الذي يقدمه الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان وعلى رأسهم مصر.

وقال حسن، إن بلاده تشكر القيادة والحكومة المصرية ووزيرة الصحة والإخوة بجامعة الدول العربية، مضيفا أنه لا يمكن إغفال الدور المهم الذي يضطلع به المستشفى المصري ببيروت، والذي يقدم منذ فترة طويلة الدعم الطبي لكل المقيمين على الأراضي اللبنانية، فضلا عن هبات الأدوية التي تقدمها مصر وطائرات المساعدات الطبية الإغاثية والأدوية التي توالت في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري وكذلك المساعدات الخاصة بكورونا.

وتفقدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، المركز الطبي الاستشفائي المصري «المستشفى المصري» في العاصمة اللبنانية «بيروت»، على هامش زيارتها إلى لبنان لتقديم مساعدات ومستلزمات طبية وعلاجية مهمة لصالح الشعب اللبناني.

واستمعت زايد، إلى شرح مفصل من القائمين على إدارة المستشفى والطاقم الطبي لمجريات العمل بداخله، والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، وتفقدت الأجهزة الطبية بداخله ومستودعات الأدوية، مثمنة الدور المهم الذي يضطلع به في تقديم الخدمات الطبية المجانية للشعب اللبناني وجميع من يتواجدون على الأراضي اللبنانية.

وأشادت وزيرة الصحة، بالمستوى المتقدم للخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، وحالة الانضباط والانتظام بداخله والحرص على تقديم كل أوجه الرعاية والعناية الطبية اللازمة لمن يترددون عليه، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة الذين يترددون بصورة دورية على المستشفى والحرص على توفير الأدوية والعلاج الدوري اللازم لهم.

ودونت زايد، في سجل الشرف بالمستشفى كلمة جاء فيها: أنها بكل فخر وإعزاز تشرفت بزيارة المستشفى الميداني للقوات المسلحة المصرية في بيروت، حيث الرعاية الطبية المتقدمة لكل اللبنانيين وغير اللبنانيين من المترددين على مدار الساعة بالمجان.

وأضافت وزيرة الصحة: كل الشكر والعرفان للقوات المسلحة المصرية وكل القائمين على المستشفى الميداني.

وأعرب وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه مصر لصالح لبنان وشعبه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاده، وقال الوزير اللبناني، في تصريح صحفي عقب جلسة من المباحثات الثنائية المشتركة التي أجراها مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن المساعدات التي قدمتها مصر إلى لبنان، تأتي ضمن سلسلة من العطاءات والدعم المستمر من الشقيقة مصر.

وثمن الوزير اللبناني، الجهد الاستثنائي المصري في دعم لبنان في مختلف المناحي الطبية والعلاجية، لا سيما على صعيد المستشفى المصري القائم في العاصمة بيروت منذ 2006 وحتى الآن.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر علوي سفير مصر لدى لبنان، أن المساعدات المصرية إلى لبنان مستمرة ولم تنقطع من خلال الجسر الجوي الإغاثي، والذي كان الرئيس السيسي قد وجّه بإقامته بعد ساعات قليلة من وقوع انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي.

وفي سياق متصل، أعلنت جمعية «الهلال الأحمر الكويتي»، اليوم، إقلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى لبنان، محملة بأجهزة طبية وأدوية ومستلزمات صحية وبطانيات.