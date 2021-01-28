رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرة الصحة: وصول 3 طائرات تحمل مساعدات طبية لدعم لبنان

كتب:

محمد عزالدين
10:08 ص | الخميس 28 يناير 2021
وزيرة الصحة والسكان

وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها مُحملة برسالة محبة وتضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع المصريين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الشعب اللبناني، مشيرة إلى وصول 3 طائرات مساعدات طبية لبيروت في إطار الجسر الجوي الذي أطلقته مصر لمساعدة الشعب اللبناني، منذ حادث المرفأ وجائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في لبنان، أن الجسر الجوي للمساعدات سيستمر طالما بيروت في حاجة لها، خاصة مع جائحة كورونا، مؤكدة أن ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها ستزور المستشفى الميداني المصري في بيروت.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنها محملة برسالة تضامن ومحبة من الشعب المصري للأشقاء في لبنان، لافتة إلى أن إحدى الطائرات تحتوي على أجهزة للعناية المركزة وألبان للأطفال.

اقرأ المزيد:

عاجل.. «الصحة العالمية» تبدأ التحقيقات في «ووهان» حول منشأ كورونا

مستشار وزيرة الصحة يشرح طريقة التسجيل إلكترونيا للحصول على لقاح كورونا

عاجل.. الصحة: تسجيل 632 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

الصحة توضح الفرق بين أعراض نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية

الصحة العالمية: رصد سلالة كورونا المتحورة في 70 دولة على الأقل

الصحة للشؤون الوقائية: مصر من أوائل الدول حصولا على لقاح كوورنا

الصحة العالمية تسجل أعلى وفيات أسبوعية بكورونا في العالم بـ96 ألف حالة