وزيرة الصحة: وصول 3 طائرات تحمل مساعدات طبية لدعم لبنان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها مُحملة برسالة محبة وتضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع المصريين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الشعب اللبناني، مشيرة إلى وصول 3 طائرات مساعدات طبية لبيروت في إطار الجسر الجوي الذي أطلقته مصر لمساعدة الشعب اللبناني، منذ حادث المرفأ وجائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في لبنان، أن الجسر الجوي للمساعدات سيستمر طالما بيروت في حاجة لها، خاصة مع جائحة كورونا، مؤكدة أن ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنها ستزور المستشفى الميداني المصري في بيروت.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنها محملة برسالة تضامن ومحبة من الشعب المصري للأشقاء في لبنان، لافتة إلى أن إحدى الطائرات تحتوي على أجهزة للعناية المركزة وألبان للأطفال.