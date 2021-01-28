وزيرة الصحة: زيارتي محملة برسالة تضامن من الرئيس السيسي إلى شعب لبنان

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الخميس، فور وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي في لبنا، لتسليم المساعدات المصرية إلى لبنان الشقيق، والتي ضمت 16 طن ألبان أطفال، و15 طن مستلزمات طبية، على متن 3 طائرات عسكرية.

استمرار الجسر الجوي لمساعدة لبنان في مواجهة كورونا

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزيرة أكدت خلال كلمتها أنّ زيارتها اليوم محملة برسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، والدكتور أحمد أبو الغيط، أمين جامعة الدول العربية، إلى الشعب اللبناني الشقيق.

ولفتت إلى أنّ الجسر الجوي الذي بدأ مع أحداث مرفأ بيروث في أغسطس الماضي سيظل مفتوحًا بين البلدين لدعم المنظومة الصحية وتلبية أي احتياجات للدولة الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مجاهد، أنّ الوزيرة أوضحت أنّ الشحنات التي سلّمتها وصلت على متن 3 طائرات عسكرية تشمل 16 طن من ألبان الأطفال، وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 15 طن مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية وجوانتيات ونظارات حماية، وجاون وغيرها..، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، إضافة إلى شحنة مقدمة من جامعة الدول العربية تشمل 7,5 طن من الأجهزة طبية، لدعم القطاع الصحي في لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة الصحة والقوات المسلحة المصرية، حيث يتم إرسال الشحنات على متن طائرات عسكرية.

وزير الصحة اللبناني يشكر الرئيس السيسي

ومن جانبه، وجّه الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، الشكر باسم المجتمع اللبناني، للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمصريين الأشقاء، على الدعم المتواصل من جمهورية مصر العربية منذ حادث مرفأ بيروت.

زيارة زايد تعبر عن الترابط بين البلدان العربية

وأكد وزير الصحة اللبناني، أنّ زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، هي موقف وإنساني وأخوي بكل أبعاده، وتعبر عن شعورها بالمسؤولية تجاه البلدان العربية.

وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أنّ لبنان يمر بأوقات عصيبة وظروف استثنائية، ولكن يمكننا تخطيها من خلال التكاتف الذي نشهده بين الدول العربية والعمل سويًا لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى الدعم الدائم الذي يشهده بيروت من الأشقاء العرب وعلى دولة مصر الشقيقة.