تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي: سيخرج من المستشفى خلال يومين

كشف أحد أفراد عائلة الإعلامي وائل الإبراشي، تطورات حالته الصحية، بعد شفاءه من فيروس كورونا، موضحًا أنّه تماثل للشفاء من الفيروس بشكلٍ كامل، إذ صارت عملية التنفس تتم بشكلٍ طبيعي.

وقال أحد أفراد العائلة لـ«الوطن»، إنّ الأسرة صارت تتواصل مع وائل الإبراشي بشكلٍ مباشر وطبيعي داخل غرفته في المستشفى، وفي انتظار التقرير الطبي النهائي بشأن عملية الخروج، موضحًا أنّه سيصل إلى منزله خلال يوم أو يومين تقريبًا.

موضحًا بأنّ وائل الإبراشي، سيقضي فترة نقاهة في منزله، بشأن استرداد عافيته بشكلٍ كامل، تمهيدًا لاستئناف عمله بعد أسبوعين تقريبًا، والظهور على شاشة التليفزيون المصري، وتقديم برنامج «التاسعة».

زوجة وائل الإبراشي

وكانت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي أكدت شفاء زوجها من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وذلك وفقاً لما كتبته عبر الصفحة الرسمية للأخير بموقع «فيس بوك».

ونشرت الصفحة الرسمية لـ«الإبراشي» على موقع «فيس بوك» منشورًا موقعًا باسم زوجته جاء نصه: «أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالي الذي أتم نعمته علينا بشفاء الإعلامي وائل الإبراشي، ومن كل قلبي أشكر محبي ومتابعي وائل لدعواتهم الصادقة».

فيروس كورونا

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي، قد أصيب بفيروس كورونا، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي، وظل يتلقى العلاج داخل العزل المنزلي، قد أن تتدهور حالته الصحية بوجود مشاكل في عملية التنفس، ليدخل مستشفى الشيخ زايد.

وانتشرت العديد من الشائعات حول الإعلامي وائل الإبراشي، تُفيد بوفاته، الأمر الذي أزعج أسرته أكثر من مرة، مما خرجت في بيانات صحفية، تُناشد الجمهور، بضرورة توخي الحذر في نقل المعلومات والأخبار عن حالته الصحية.

التهام جزء كبير من الرئة

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد بعث رسالة مكتوبة إلى الإعلامي عمرو أديب، لينقلها إلى جمهور، إذ قال فيها: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي، ظهر أمس، وأنا في حالة حرجة حيث تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».