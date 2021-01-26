تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي: قد يغادر المستشفى غدا

أكد مصدر مسؤول في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن الإعلامي وائل الإبراشي، مُقدم برنامج «التاسعة» عبر التليفزيون المصري، ما زال متواجدا بالمستشفى ويتلقى العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي في تحسن، ومن المحتمل أن يغادر المستشفى غدا الأربعاء أو يوم السبت على أقصى تقدير، وهذا الأمر سيتوقف على تقدير الأطباء المتابعين لحالته الصحية بعد تفقد حالته غدا.

وتابع أن آخر مسحة أجراها الإعلامي وائل الإبراشي كانت منذ 13 يناير الماضي، وكانت المسحة إيجابية، موضحا أن تقييم حالته هذه المرة لن يتوقف على المسحة الطبية، ولن يجري مسحة أخرى، ولكن سيتم التعامل مع الأعراض وتقييم حالته بناء على وضعه الصحي.

كورونا تمكنت من الرئة

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد بعث رسالة إلى جمهوره، عن طريق الإعلامي عمرو أديب، مُقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، قبل أيام، كشف فيها عن تطورات حالته الصحية، حيث كان مضمون الرسالة كالآتي: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي ظهر أمس، وأنا في حالة حرجة، حيث تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».

الحالة الصحية في استقرار تام

وكانت أسرة الإعلامي وائل الإبراشي قد أصدرت بيانا عبر الحساب الرسمي للإعلامي وائل الإبراشي على فيس بوك، طمأنت جمهوره على حالته الصحية، قائلة: «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».