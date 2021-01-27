بعد المسحة الخامسة.. تعافي الإعلامي وائل الإبراشي من كورونا

تعافى الإعلامي وائل الإبراشي، من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به خلال الفترة الماضية، واضطر إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي البروتوكول الخاص بالفيروس.

وقال مصدر من داخل المستشفى في تصريحات إلى «الوطن» إن الإعلامي خضع لمسحة طبية أمس الثلاثاء، وظهرت نتيجتها سلبية من فيروس كورونا.

وأجرى الإبراشي أربع مسحات سابقة، كان أخرها يوم 13 يناير الجاري، حيث ظهرت النتيجة إيجابية، وأجرى المسحة الخامسة أمس الثلاثاء، وظهرت نتيجتها سلبية.

الجدير بالذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي كان قد أصيب بفيروس كورونا منذ أسابيع، حيث خضع للعزل المنزلي، وبعد اشتداد الأعراض تم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة.

وتم نقل الإبراشي في يوم 30 ديسمبر الماضي إلى المستشفى، بعد نقص الأكسجين وسوء حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما ناشدت أسرته جميع وسائل الإعلام بتوخي الحذر في نقل المعلومات والأخبار عن حالته الصحية.

وفي وقت سابق، وبعد إصابته بالفيروس، وجه الإعلامي رسالة إلى الجماهير من خلال برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، قال فيها: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي، ظهر أمس، وأنا في حالة حرجة حيث تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».

وأصدرت أسرة الإعلامي الكبير بيانا، قالت فيه: «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».