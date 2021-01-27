بعد المسحة الخامسة.. تعافي الإعلامي وائل الإبراشي من كورونا
كتب:
نعيم أمين
11:13 م | الأربعاء 27 يناير 2021
وائل الإبراشي
تعافى الإعلامي وائل الإبراشي، من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به خلال الفترة الماضية، واضطر إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي البروتوكول الخاص بالفيروس.
وقال مصدر من داخل المستشفى في تصريحات إلى «الوطن» إن الإعلامي خضع لمسحة طبية أمس الثلاثاء، وظهرت نتيجتها سلبية من فيروس كورونا.
وأجرى الإبراشي أربع مسحات سابقة، كان أخرها يوم 13 يناير الجاري، حيث ظهرت النتيجة إيجابية، وأجرى المسحة الخامسة أمس الثلاثاء، وظهرت نتيجتها سلبية.
الجدير بالذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي كان قد أصيب بفيروس كورونا منذ أسابيع، حيث خضع للعزل المنزلي، وبعد اشتداد الأعراض تم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة.
وتم نقل الإبراشي في يوم 30 ديسمبر الماضي إلى المستشفى، بعد نقص الأكسجين وسوء حالته بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بينما ناشدت أسرته جميع وسائل الإعلام بتوخي الحذر في نقل المعلومات والأخبار عن حالته الصحية.
وفي وقت سابق، وبعد إصابته بالفيروس، وجه الإعلامي رسالة إلى الجماهير من خلال برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، قال فيها: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي، ظهر أمس، وأنا في حالة حرجة حيث تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».
وأصدرت أسرة الإعلامي الكبير بيانا، قالت فيه: «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».