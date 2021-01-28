مدرب صن داونز يعنف موسيماني: «لا تتدخل في شئون فريقي»

عنف رولاني موكوينا، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، مدرب الأهلي المصري بيتسو موسيماني، بشأن تصريحات للأخير عن المهاجم الأورجوياني جاستون سيرينو.

وقال موسيماني في تصريحات صحفية: «وكيل سيرينو رشح لنا بعض اللاعبين في أمريكا الجنوبية، ونتابع اللاعبين المرشحين من قبل الوكيل».

وأردف مدرب صن داونز السابق: «سيرينو عبر عن رغبته في الرحيل إلى الأهلي، وأنه لا يرغب أن يفقد فرصة اللعب للفريق الأكبر في القارة السمراء».

وأكمل موسيماني «حينما تفاوضنا مع سيرينو من أجل الانضمام إلى صن داونز، تحدثت معه أنه يبلغ 26 عامًا، بالتالي فرصته في اللعب بأوروبا أصبحت صعبة

وأشار إلى أنه أبلغ سيرينو بأنه «قد ينتقل إلى الصين أو الشرق الأوسط أو جنوب أفريقيا».

وحاول الأهلي ضم سيرينو لاعب صن داونز بعد طلب من موسيماني، قبل أن يتعاقد بشكل رسمي مع والتر بواليا مهاجم فريق الجونة.

وأكد موكوينا في تصريحات عبر إذاعة «باور إف إم» الجنوب أفريقية: «يتعين على بيتسو غلق ملف التعاقد مع جاستون سيرينو، خاصة بعد إعلان النادي رفض رحيل اللاعب في بيان رسمي».

وشدد على أن «صن داونز لا يتحدث عن لاعبين من أندية أخرى، ومن وجهة نظري من غير اللائق والأخلاقي الاستمرار في الحديث عن صانع ألعاب الفريق».

وأتم «سيرينو في الوقت الراهن يلتزم بتعاقده مع فريق صنداونز».

وجاءت تصريحات موكوينا ردا على نصيحة قدمها موسيماني لمهاجمه بأنه يجب عليه الرحيل إلى اللأهلي، مؤكدا أنه «يبلغ من العمر 29 عاما واقترب من الثلاثين، ويسعى لمزيد من الأموال قبل الاعتزال».