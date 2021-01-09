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موسيماني يطلب التعاقد مع بديل محمد هاني قبل كأس العالم

كتب:

أحمد خالد
12:09 م | السبت 09 يناير 2021
موسيمانى

موسيمانى

جدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب دعم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري بصفقة جديدة في مركز الظهير الأيمن، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية، مبررا طلبه بعدم توافر بديل جاهز وقوي لمحمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، وأن البدائل المتوفرة في ذلك المركز غير قادرة على تعويض غياب محمد هاني أمثال أحمد رمضان «بيكهام» وأكرم توفيق.

وتبحث إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع لاعب سوبر في ذلك المركز، بعدما تجمدت المفاوضات مع كريم فؤاد، لاعب النجوم المعار إلى صفوف إنبي، بعد تعنت مسؤولي الأخير ورفضهم الاستغناء عن كريم فؤاد، كما يحاول مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع كريم العراقي، ظهير نادي المصري البورسعيدي.

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