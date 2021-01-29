حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:00 ص | الجمعة 29 يناير 2021
حظك اليوم برج العذراء
رجل برج العذراء يتصرف بحكمة وبشكلٍ راقٍ مع الآخرين، كما أنه اجتماعي ويحب الاختلاط بالناس ويهتم دائمًا بأناقته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني
اليوم تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الصحة ومن المهم أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية وأن تنتبه لصحتك.
ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.