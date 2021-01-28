حظك اليوم الخميس 28-1-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يسعى دائما مواليد برج العذراء لتحقيق رغباتهم وطموحهم، والعمل على الوصول لأهدافهم في أقل وقت، وعند اتخاذ قراراتهم يبتعدون عن العاطفة وعادة ما يحكمون عقولهم، وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد لقراء «الوطن» توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج العذراء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الفلك ينصحك اليوم أن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا.. لا تعلن أيضا عن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر.. استرخ واعتن بصحتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.