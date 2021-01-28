نجل مخترع تطعيم شلل الأطفال يشجع الناس على أخذ لقاح كورونا

دعا الدكتور داريل جوناس سالك، نجل مكتشف لقاح شلل الأطفال، البشر إلى تناول لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد أن أخذ بشكل علني اللقاح، مشيرا إلى أن أي مخاطر يمكن أن تنجم عن تناول اللقاح أقل بكثير من مخاطر الاصابة بكوفيد 19.

وجرى تطوير لقاح ضد شلل الأطفال من قبل العالم، جوناس سالك، وتم استخدامه لأول مرة سنة 1955، وشكلت هذه الخطوة إنجازا طبيا كبيرا للبشرية.

وقال الطبيب المتقاعد والمختص في علم الجينات، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز عربية، إن طوابير التطعيم ضد كورونا ذكرته بالوضع قبل ستين عاما مضت في مدينة سياتل (ولاية واشنطن)، مشيرا إلى أنه يتذكر عندما كان واقفا في طابور المدرسة إلى جانب زملائه، في انتظار أخذ جرعة من اللقاح المضاد لشلل الأطفال، وكان من تطوير والده.

وحرص هذا الطبيب المتقاعد على عدم استغلال اسم والده، لكنه يستفيد منه اليوم من أجل توعية الناس بالإقبال على اللقاحات، نظرا إلى كونها الحل الوحيد الممكن لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وقال داريل سالك، في تصريح صحفي، إنه قرر أن يجعل من أخذه اللقاح أمرا علنيا لأنه يتمنى أن تؤدي هذه الخطوة إلى إحداث تغيير وتحفيز الناس.

وأضاف أنه خرج من دائرة الظل التي ألفها، حتى يحث الناس على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وقام سالك بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا، لأنه يعاني عدة اضطرابات صحية، قائلا إنه من الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات، في حال الإصابة.

وينظر سالك إلى لقاح كورونا بمثابة إنجاز علمي، لاسيما أنه قضى سنوات طويلة وهو يدرس تطوير اللقاحات والطرق الأمثل لصناعتها ونقلها.

وأضاف أن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في أقل من سنة أمرٌ مذهل، لأن تطوير لقاح ضد شلل الأطفال استغرق أكثر من سبع سنوات.

وتابع ابن العالم الأميركي: مخاطر الإصابة بمرض كوفيد 19 أعلى بكثير من المخاطر المرتبطة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

أما الأشخاص الذين يشككون في اللقاحات، فخاطبهم الدكتور سالك قائلا: هذه اللقاحات آمنة وناجعة وهي التي ستساعدنا على جعل الوباء تحت السيطرة، ثم أضاف: عليكم أن تغتنموا الفرصة وتأخذوا اللقاح حتى تكونوا جزءًا من الحل.