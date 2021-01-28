«لجنة الفيروسات» عن لقاح كورونا: «مفيش خوف منه»

قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك انكسار على مستوى أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذا الأمر يرجع إلى القرارات التي فرضتها الدولة المصرية وتكثيف الإجراءات الاحترازية، وأكدت على ضرورة أن يطمئن المواطنون ولكن بشكل حذر مع الإستمرار في الالتزام بتطبيق الاشتراطات الاحترازية: «منطمئنش زيادة عن اللزوم».

الوقاية خير من العلاج

وأضافت «أنور» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر شاشة «dmc»: «هناك نسبة من العاملين بالأطقم الطبية لا يريدون الحصول على لقاح كورونا، لأن منهم من تعافوا من الفيروس ويشعرون أنهم حصلوا على أجسام مناعية، كما أنه ليس إجباريًا، وننصح دومًا بالحصول على التطعيم لأن الوقاية خير من العلاج، وحتى لا تتطور الحالات إلى أعراض أعنف ما قد يؤدي إلى الوفاة».

أي أعراض جانبية للقاحات فهي بسيطة

وتابعت، أن هناك أولويات في الفئات التي تحصل على اللقاح مثل الأكثر عرضة للإصابات الشديدة بسبب الإصابة بأمراض مزمنة: «مفيش أي خوف منه، ولو في أي أعراض جانبية بتبقى بسيطة جدًا وكلها بتروح».

لا نركز على نوع واحد من اللقاحات

وحول اللقاح الروسي سبوتنيك «V»، أوضحت: «هذا اللقاح ذو فاعلية جيدة ولا نركز على لقاح واحد، لأن شركة واحدة لا تستطيع أن تكفي كل الطلب، وبالتالي يجب أن ننوع من اللقاحات مثل أسترازينيكا واللقاح الروسي واللقاح الصيني وكلها ستكون مفيدة بإذن الله ولا يوجد أي داعي للتردد».

وحول أهمية التلقيح، قالت عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «اللقاحات إن لم تمنع المرض فإنها ستقلل خطورته، لكن لا بديل عن استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على اللقاح والأفضل أن نستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية طيلة الفترة المقبلة».