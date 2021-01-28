عدم التخلي عن الكمامة.. 4 أشياء لن يمنعها لقاح كورونا

«فيروس غريب وعجيب، وعمالين نحاربه من سنة، وكل يوم نكتشف حاجة».. هكذا وصف الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة والتوعية الصحية، عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكدًا أن العالم يوجد به 3 أنواع من سلالات الفيروس، وأكثرها حدة هي الموجودة في بريطانيا، مشددًا على أن الأمر المقلق هو أن الفيروس يمكن أن يصيب أي عضو، ويمكن أن يصيب أي شخص أيضا.

الفيروس الذي ظهر في آواخر عام 2019، في بلدة بالصين، استطاع خلال عام واحد أن يتسلل إلى غالبية دول العالم، ويصيب نحو 101 مليون شخص، ويقتل مليونين آخرين، وأن يجعل كل دول العالم تغلق حدودها على نفسها، على أمل ظهور لقاح ينهي هذه الأزمة، ويعيد الحياة إلى مجراها الطبيعي، ومع ظهور عدة لقاحات وبدء الدول في تطعيم مواطنيها، انتعش الأمل في القلوب، إلا أن الخبراء في مجال الصحة حذروا من بعض الأشياء التي لا يفعلها اللقاح رغم الحماية التي يوفرها، ونعرضها في السطور التالية.

الحاصل على اللقاح يمكن أن يصاب مرة أخرى

اكتشف العلماء، أن الشخص الحاصل على اللقاح لا يعني ذلك أنه غير معرض للإصابة مرة أخرى، بل يمكن أن يصاب، ولكن في هذه الحالة لن تظهر عليه أعراض.

في هذا السياق، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، في تصريحات لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، إنه لا يوجد ضمان للحماية الكاملة من الإصابة، والحديث عن احتمالية إصابة من يحصلون على اللقاح، هو حقيقي من الناحية الطبية والعلمية، موضحا: «بمعنى آخر، اللي خد التطعيم ممكن أوي يصاب، ولكن ليس بالضرورة يخش في مرحلة شديدة أو حادة».

الحاصل على اللقاح قد ينقل العدوى للآخرين

إذا كان اللقاح لا يحميك أنت من الإصابة بالفيروس، فمن الطبيعي أن يوفر الحماية للآخرين، وربما تكون مصابا -دون أعراض- وتنقل العدوى إلى أهلك وأصدقائك أيضا.

وأكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، في مداخلة مع برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أن المتعافي والحاصل على اللقاح يمكن أن يحمل الفيروس ويعدي الآخرين، موضحا: «حتى لو حد خد اللقاح، أو حد متعافي فإن التعافي أو اللقاح يمنع ظهور الأعراض، ولا يمنع دخول الفيروس إلى الجسم، وبالتالي فإن الشخص يكون لديه حمل فيروسي، ويعدي حد تاني».

اللقاح لن يمنحك حماية مدى الحياة

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن اللقاح لن يعطي حماية كاملة مدى الحياة، من التعرض للإصابة الشديدة، وقالت في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية: «هل هتبقى اللقاحات كل 6 أشهر، هل هتبقى كل سنة، هل هتبقى مرة واحدة في الحياة، محدش لسه عارف».

ووجه مقدم البرنامج سؤالا مباشرًا للوزيرة: اللقاح لن يؤخذ مرة واحدة في الحياة؟ لترد: «آه طبعا، مش هيبقى مرة واحدة في الحياة».

لن تتخلى عن الكمامة بعد الحصول على اللقاح

قد يظن البعض أن الحصول على اللقاح هو نهاية المطاف، والتخلص من الكمامة، ولكن الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، شدد على أنه طالما اللقاح لا يحمي من الإصابة، ونقل العدوى للآخرين، فإنه يجب على الناس ارتداء الكمامات لحماية الآخرين حتى لو حصلوا على اللقاح.