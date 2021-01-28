«العليا للفيروسات» عن مرور مصر بموجة ثالثة من كورونا: كل شيء وارد

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة تعرض مصر لموجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الفترة المقبلة ، قائلة: «كل شئ ممكن ووارد»، فالفيروسات بطبيعتها متحورة، موضحة أنه لم يوجد حتى الآن موعد محدد لبدء الموجة الثالثة، لافتة إلى أنه لا توجد أي دراسات مؤكدة بذلك حتى الآن.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعرض الموجة الثالثة سيكون نتيجة عدد من الاسباب، كتحور الفيروس، أو دخوله لمصر عن طريق شخص مصاب من دولة أخرى، أو التهاون الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

العليا للفيروسات: يجب الالتزام بارتداء الكمامة

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أن الموجة قد تحدث، لافتة إلى أنه لا يوجد وقت محدد لها حاليا فضلا عن ضعف الدراسات المتوقعة بذلك حتى الآن: «لا أحد يجزم بموعد لحدوثها من عدمه».

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي المواطينن بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المشهود لها بالازدحام خارج المنزل، وكذلك الابتعاد عن الوجبات المكشوفة خارج المنزل.

وأضافت أنه يحب على جميع المواطينن الذين يشعرون بأي أعراض للمرض، الالتزام بالبقاء داخل المنزل وعدم الاحتكاك بأة شخص أو مواطن حتى التأكد من سلبية الأعراض، حفاظا على السلم العام، مؤكدا أنه يجب الالتزام بالتطهير والتعقيم الدوري للأيدي وغسلها بالماء والصابون، والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه وكذلك شرب السوائل الساخنة والطبيعية بمعدلات منتظمة، والابتعاد عن الشيشة في الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة، لأنها ناقل رئيسي لكورونا.