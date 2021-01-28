شقيق هيثم شاكر بعد إصابته بكورونا: ادعوله تعدي على خير

قال هاني شاكر شقيق المطرب هيثم شاكر إصابة شقيقه بفيروس كورونا لـ«الوطن»: «الحمدلله على كل حال، بالفعل هيثم أصيب بكورونا وبدأت الأعراض بشعوره بتكسير في جسمه وبرد عادي وبعد إجراء المسحة اتضح إنها كورونا، الرجاء من كل جمهور ومحبي هيثم الدعاء له وأن تمر الأزمة بسرعة على خير».

وكان المطرب هيثم شاكر أعلن عبر حسابه الخاص على «فيس بوك»، إصابته بفيروس كورونا قائلًا: «الحمد لله ايجابي كورونا دعواتكم».

وظهر الفنان هيثم شاكر بموسم دراما رمضان الماضي خلال مسلسل «حب عمري» والذي يعد أول بطولة مطلقة لـ هيثم شاكر فى الدراما المصرية والعربية بعد أن شارك عام 2007 مع غادة عبدالرازق في مسلسل «أرض جو».

وطرح هيثم شاكر، قبل عرض المسلسل أغنية تتر مسلسل «حب عمري»، والتي جاءت من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم وحقق التتر أعلي نسبة مشاهده عبر «يوتيوب» بسبب الإطار الرومانسي الذي تميزت به الأغنية.

يذكر أن مسلسل «حب عمري»، ينتمي إلى الأعمال الدرامية الرومانسية، ولاقي نجاح كبير العام الماضي، والمسلسل من بطولة سهر الصايغ، منة فضالي، أحمد كرارة، أماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد ومن إنتاج جولد ميديا مصطفى رجائي.

وعلى جانب آخر، كان المطرب هيثم شاكر اختفى أكثر من 8 سنوات عن الساحة الفنية بسبب معاناته مع سرطان القولون الذي شفي منه تمامًا في الفترة الحالية.

وكشف هيثم شاكر، في تصريحات تليفزيونية له، عن إخفاء نبأ إصابته بفيروس سرطان القولون، عن الجمهور، لمدة تصل إلى ثماني سنوات تقريبًا، إذ قال: «ما كنتش حابب أصعب على حد أو حد يبص لي نظرة شفقة، ناس قليلة قوي اللي كانوا عارفين بمرضي».